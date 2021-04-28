"Настало время чёрных воронков". Соцсети о задержаниях после митингов

Митинги в поддержку Навального 21 апреля во многих городах, в том числе в Москве, оказались более мирными, чем ожидалось. Но радость от непривычно мягкой реакции властей оказалась преждевременной: вскоре полиция начала задерживать участников митинга поодиночке, являясь к ним домой. Визита полиции удостоились и многие из тех, кто просто размещал посты об акции протеста.

Михаил Бирюков

Более 20 человек задержаны в Москве за эти выходные за участие в акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля или ретвиты информации об этой акции. Некоторых отпустили из ОВД после составления протоколов, но большинство остаётся в ОВД до завтрашних судов. Подсчитать людей, к которым в эти дни приходили силовики, но не застали их дома, не представляется возможным. Судя по моей ленте их десятки. Да, в Москве 21 апреля на самой акции не было задержаний. «Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным». Хорошо. Мы это запомним.

Кирилл Шулика

Новая тактика с арестами через несколько дней после уличных акций тоже деморализует чисто психологически, на то и расчет. Одно дело на адреналине убежать от ОМОНа, это даже можно использовать, как повод для гордости, тем более если тебе лет 20, а другое дело сидеть дома и вздрагивать от каждого шороха.

С другой стороны, теперь уже точно настало время черных воронков. Хорошо, что пока не машин "Хлеб".

Игорь Свинаренко

Русская страстная. Наезд на оппозицию -- задержано 115 человек. Не то чтобы "Распни его!", но тоже ярко, эффектно. Удачно совпало. И ночные репетиции парада! Даже Максим Шевченко объявил что самое время патриарху помиловать Навального. Но это не про человека, который в праздник будет целоваться с чекистами в ХХС, взорвавшими оригинальный храм. Надо как-то запретить показ сюжетов, где Папа Римский моет ноги бомжам. А то на этом фоне не очень всё это наше смотрится.

Видеорепортаж о том, как ему довелось пообщаться с полицией, разместил на своем канале оппозиционный блогер Сергей Куок.

Предположение, что протестующих москвичей будут опознавать по записям с уличных видеокамер, казалось чересчур параноидальным и фантастичным, однако в итоге оно оправдалось.

Николай Подосокорский

В Москве продолжаются немотивированные задержания, формально связанные с акцией в поддержку Навального 21 апреля. Вечером силовики задержали блогера Дмитрия Чернышева, известного в «Живом журнале» как mi3ch. Он сообщил, что ему инкриминируют участие в незаконном митинге на основании записей скрытой оперативной съемки.

Сегодня же задержан экс-фигурант т.н. «Московского дела» о протестах в Москве летом 2019 года Влад Барабанов. В своем аккаунте в соцсети он пишет, что на него составляют протокол об организации несогласованного публичного мероприятия. Барабанова оставляют в ОВД до завтрашнего утра.

Оценить общее число задержанных сотрудники проекта ОВД-Инфо пока не могут, но счет может идти на десятки.

Разработчики новых технологий невольно сыграли на руку режиму, отмечает журналист Роман Попков:

Сейчас идут массовые задержания участников мирных протестных акций, людей по-бандитски вылавливают у подъездов. Когда-то термин был такой у связанных с насилием субкультур – «подъездная война». Вот государство РФ объявило обществу подъездную войну.

В числе непосредственных исполнителей этих карательных операций (наряду с полицией, ЦПЭ и прочими силовиками) те IT-компании, которые создали в Москве систему распознавания лиц. Все эти NtechLab.

Они знали, для чего создают свою сеть шпионажа. Как в случае с созданием «антиэкстремистского законодательства» нам врали, что система распознавания лиц – это для борьбы со всякими душегубами. Нет. Как и «антиэкстремистское законодательство», система распознавания лиц создана для подавления общества, для погружения его в страх, для расширения репрессивных возможностей властей.

Все ответственные журналисты били тревогу, Алена Попова какие-то подписи собирала против этого собянинско-ментовского киберпанка. Но в общем было ясно, что остановить это невозможно. Что бороться против электронной слежки – то же самое, что бороться против, например, телефонного права в судах. Неостановимый каток.

По большому счету есть только один способ наказать всех этих цифровых Менгеле за преступления против общества, в которых они участвуют. Надо требовать включения в международные санкции IT-компаний, разрабатывавших системы электронной слежки за россиянами. Чтобы их отрубили от всех мировых финансовых операций, чтобы их выпилили из мирового технологического процесса. Чтобы с ними было западло сотрудничать, чтобы у их главарей аннулировали визы.

Они ничем не лучше следаков и генералов из «списка Магнитского». Но для них, в отличии от генералов, западные санкции будут существенным ударом. Это единственный способ отомстить хоть как-то за нынешние репрессии против людей.

"ОВД-Инфо" публикует инструкции для тех, кому грозит задержание по этой схеме.

Социолог Александра Архипова считает, что жесткие задержания на митинге в Петербурге могут объясняться именно тем, что там меньше видеокамер:

Увы, что такое современные политрепрессии, мы знаем не понаслышке. Но, наблюдая ситуацию в Питере и Москве (в том числе и на своём примере) я хочу сказать,что есть некая существенная разница. В Питере жестко винтят прямо на митингах: что 23, что 31 января,что 21 апреля. В то же время сведений, что многих людей в Питере задержали по камерам постфактум, практически нет. В то же время в Москве могут винтить (как в январе) или не винтить (как 21 апреля). Но в Москве вместо шумных избиений под камеру подло приходят постфактум по домам,к родственникам, хватают на улицах студентов, журналистов, врачей и ученых.

Почему так? Первый вывод - что в Питере сильно хуже с распознаванием по камерам.

Второй - что в Питере стремятся к медийному устрашению, а в Москве к вычислению мифических «зачинщиков» и индивидуальному запугиванию.

Среди задержанных оказалось много преподавателей, ученых и деятелей культуры. Вероятно, власти решили взяться за тех, кто может повлиять на молодежь, предполагает художница и писательница Екатерина Марголис:

Это логично: ведь борьба в их головах против (или за) студентов и молодых. И закон о просвещении направлен ровно на то же — заблокировать вольнодумство. Они не понимают, как устроен человеческий мозг — где главное связи. Они не знают. Что так же устроен интернет. И образование. И живое человеческое сообщество.

Всё повторяется. Чем не студенческие волнения начала века и “царская охранка”, которые в нас так успешно внедряла советская школа?

Катерина Хмельницкая

Пришли за моей учительницей, историком Тамарой Эйдельман, пришли за учительницей и нашим другом Анной Борзенко, пришли за Тасиным преподавателем, профессором РГГУ, нашим добрым знакомым Александром Агаджаняном, мужем Анны Марголис, за отцом моей одноклассницы, Маши, Александром Щербаковым, мужем Ирины Щербаковой, нашей коллегой в Мемориале, до этого пришли за преподавателем МГИМО, другим нашем добрым знакомым Александром Тевдой-Бурмули, учившим моих девочек истории, и его дочерью, пришли за Быковым, за Сергеем Давидисом, люди через рукопожатие, это только вот сейчас, чтобы не длить список... За окном зелёные листья и мокрый снег, ощущение глубокой аномалии, ямы, впадины. Но мы знаем, что завтра листья будут ещё больше, и лето исторически неизбежно, природно, "яко с нами Бог".

27.04.21. Страстная, для памяти.

Много внимания привлекла и история академика Ефима Хазанова, лауреата государственной премии в области ядерной физики - его задержали прямо в рабочем кабинете еще до митинга за то, что он расшарил у себя пост Навального с датой и временем проведения акции.

Ешкин Крот

К заслуженному педагогу-историку Тамаре Эйдельман домой пришли силовики из-за поста в facebook, вызвав её в полицию как «организатора митинга». А физика, академика РАН Ефима Хазанова оштрафовали на 20 тыс. ₽ за якобы «организацию акции».



На фоне массового оттока мозгов из страны, дел против учёных и законов об ограничении просветительской деятельности, выглядит всё это как финальный залп безумия по разуму. Что ж, такими темпами скоро учить и лечить людей в России придётся самим силовикам и чиновникам…

В полицию вызвали также писателя Дмитрия Быкова.

Большой резонанс вызвало задержание профессора РГГУ Александра Агаджаняна, которому пришлось провести ночь в отделении.

Ксения Лученко

Вот как писать про дикое, абсурдное задержание Александра Агаджаняна?

Профессор, доктор наук... а что, студента можно? а слесаря? При чём тут вообще его заслуги и достижения? Ему за 60 и у него астма! А что, молодых и здоровых - можно? Его ни разу до того не задерживали и никаких протоколов/штрафов не оформляли, видимо, он просто попал под камеры 21 апреля! А что, если "рецидивист", можно было бы? Он вообще религиовед - не журналист, не активист, не политолог даже! А журналистов, политологов и активистов можно, что ли?

В общем, человека задержали вечером возле дома, отвезли в ОВД, держат там и грозятся посадить на 8-10-15 суток или хотя бы выписать штраф. Случайного человека, без всякой видимой логики, кроме логики устрашения.

Да, не молодого. Да, доктора наук, профессора. Доброжелательнейшего учёного и редактора - я таких больше в жизни не встречала. Но это в данном случае неважно.

Сергей Чапнин

Если студента можно задержать, оштрафовать, осудить, то и профессора тоже можно. И священника тоже можно. Можно всех и каждого.

Тактику власти выбрали коварную: в день выступления президента тишина, а все репрессии после, спустя неделю, две, три. Сажать всех по очереди удобно: новые изоляторы строить не надо, а участники акций протеста пусть неделями мучаются вопросом: заберут их на этот раз или нет?

Увы, маховик репрессий будет раскручиваться. Власть уже решила, что тысячи осужденных по "политическим" статьям пройдут через тюрьмы, десяткам тысяч выпишут штрафы и административные аресты.

Власть боится уличных протестов и карает тех, у кого есть мужество выйти на улицы. Но главное не улица сама по себе. Главное - моральное банкротство власти, которая уничтожает достоинство человека и лишает его конституционных прав, поклоняясь - теперь уже окончательно очевидно - бесчеловечному идолу традиционных ценностей.

Эти ценности полностью не проговорены, но мы снова и снова убеждаемся, что главная среди них - ценность удержания земной власти любой ценой. И эта цена растет.

Андрей Зубов

Узнал, что вчера задержали за участие в шествии 21 апреля, моего коллегу, прекрасного буддолога, доктора исторических наук, профессора РГГУ Александра Сергеевича Агаджаняна. Его оставили в заключении на ночь. Когда-то, в начале 2000-х я убеждал Александра Сергеевича возвращаться из университета Аризоны в Россию. Говорил, что здесь для высокой науки, особенно для религиеведения открываются прекрасные перспективы. Александр Сергеевич вернулся. Он действительно стал востребованным и успешным ученым, состоял во многих ученых и экспертных советах. Помню наши серьезные беседы и по проблемам современной сангхи, и по сложным вопросам классической тхеравады. Алик всегда очень помогал мне.

Политически оппозиционно активным Александр Сергеевич никогда не был. Но так развивается русская жизнь, что умный и честный человек неизбежно начинает противостоять режиму, глупому, лживому и преступному. И вот Алик схвачен полицией и, даже несмотря на астму, на свой, уже за 60 возраст, оставлен в узилище.

В какой-то степени я чувствую себя ответственным за коллегу, поверившего в свое время мне, и вернувшегося, чтобы учить не американскую, а русскую молодежь новой для нас науке - сравнительному религиеведению. Александр Сергеевич делает это блестяще. Неужели он ошибся? Думаю - что нет. Ошибся не он, ошиблись все мы, позволив такой власти утвердиться в нашей России.

Да и властители ошиблись. Подвергая репрессиям теперь уже видных и с мировым именем ученых за их желание быть гражданами своей страны, а не только "буржуазными специалистами", нынешняя российская власть перешла еще одну красную черту, стремительно приближая свою гибель. Пытаясь запугивать достойных людей она только озлобляет их. Из попутчиков делает их деятелями политического процесса и знаменем, которое видно издалека. Агаджанян, Дмитрий Быков... Вам мало Алексея Навального? - Вы получите, господа правители, еще и других сильных и популярных борцов с режимом. Мы вас не боимся и не будем бояться. Мы сделаем всё, чтобы вы ушли, чтобы в России вновь можно было дышать и думать свободно.

Руководитель программы поддержки политзаключенных "Мемориала" Сергей Давидис ночью в ОВД не отделался: он арестован на 10 суток за ретвит поста Леонида Волкова. Его коллегу, правозащитника Михаила Кригера, осудили на 20 суток ареста.

Михаил Кригер

Двадцать суток... Это получается, я круче Давидиса в 2 раза? Ему 10 дали...

О визите полиции сообщил также поэт Всеволод Емелин.

Наталья Геворкян

Надо же было 20 лет просидеть у власти, чтобы на 21-м году лихорадочно метаться между студентами, учеными, деятелями культуры, журналистами, блогерами, да просто гражданами в поисках, кого бы еще зачистить. Сильно укрепилась власть за 20 лет, чувствует себя уверенно, ничего не боится, аха

Сергей Абашин

Нет, уже не только политики, которые идут на риск. Задерживают и подчёркнуто измываются над просто людьми, которые не согласны и которые уже не имеют возможности своё несогласие заявить публично. Их не расстреливают, конечно, всем им не дают многолетные сроки. Над ними именно издеваются, им показывают что они никто в этом оккупированном государстве, что какие-то подлецы и вертухаи выше их, что они теперь под наблюдением и что дальше может быть ещё хуже. Это не лагеря, конечно, не гетто в полном смысле слова. Ты как бы свободен, делай что хочешь, но в пределах, которые тебе отведены. Как это назвать? "Внутренний лагерь", "внутренние гетто"? По аналогии с "внутренней эмиграцией".

Александр Шмелев​

Самое точное, научно выверенное и бесспорное название новой тактики узурпатора и его подручных - это, конечно, ТЕРРОР.

Именно террор в классическом смысле слова.

Запустить карательную машину, в произвольном порядке выдергивающую людей из толпы, чтобы запугать всех.

Для этой машины нет никаких иерархий, былых заслуг, возраста, пола и здравого смысла.

Будь ты хоть пожилым академиком, хоть 15-летней школьницей, хоть уборщицей в поликлинике, хоть бывшим вице-спикером и героем России - в любой момент к тебе могут прийти страшные люди в черном, которые схватят тебя и куда-то потащат.

Каждый может попасть под раздачу.

Никто не может чувствовать себя в безопасности.

Любой человек, ложащийся спать у себя в постели, должен быть готов к тому, что проснуться ему придется от назойливого стука в дверь: за ним пришли.

Ну, а для всех остальных каждое утро должно начинаться с чтения лент и перекличек: кого еще мы лишились за эту ночь? Кто попал в число новых жертв?

И ведь нельзя сказать, что всё это стряслось неожиданно.

В целом уже давно более или менее было ясно, что идет к чему-то подобному.

Но все равно: одно дело знать, что, скорее всего, так будет, и совсем другое - действительно оказаться в этой реальности...

Катя Пархоменко

у меня вопрос: а менты должны придти к каждому, кто был на митинге? это же десятки тысяч людей, они же захлебнутся

Юлия Иоффе

Видимо, все гайки уже закрутили. Теперь включили каток.

Будущее видится многим комментаторам довольно безнадежным.

Николай Полозов

А заметили, как буднично, но неотвратимо тьма (зачеркнуто) свет надвигается на столь любимый прокуратором город?

Ещё позавчера хроника репрессий касалась периферии, колоний, всяких там кавказских республик и оккупированного Крыма. Когда ночные обыски проводили у крымских татар или ещё каких-то непонятных аборигенов. Или напротив, у профессиональных политических баламутов, про которых обыватель подумает «и поделом!».

И вот уже цепкие пальцы людей с холодной головой и чистыми руками начинают сжиматься на тонких шеях непрофессиональных политических баламутов и даже не политических, а вполне себе журналистов или просто неосторожно оказавшихся в ненужном месте граждан, например. И таких все больше и больше. Множится и растёт их число.

А помножьте их ещё на самые гуманные и справедливые в мире, где милые мужчины и женщины в строгих чёрных мантиях вершат торжество.

И вот уже на горизонте маячат трудовые лагеря (обсуждение между ведомствами как раз сейчас происходит). И снова ударные стройки типа БАМ на костях энтузиастов-комсомольцев (зачеркнуто) зеков-спецконтингента, со всеми вытекающими.

Зачем вам прекрасная Россия будущего, если в настоящем она и так уже в прошлом? Не понимаю...

То, что происходит, никак не назовешь удачной предвыборной стратегией, отмечает ​Леонид Волков:

Оптимизма пост.

(А без оптимизма потому что нельзя).

Больше всего Путин боится выборов и Умного голосования. Потому что с рейтингами швах. Поэтому Путин затеял полную зачистку политического поля. Уголовки за митинги, уничтожение ФБК и штабов через "экстремизм", вообще подавление всего живого.

Каким будет эффект? Обратным.

Митинговать нельзя. Независимых кандидатов поддерживать нельзя. В интернете писать плохо про власть нельзя. Ничего нельзя.

Все какие-никакие клапаны для выпуска пара забиты и закрыты. Участие в выборах в качестве избирателя остается вообще единственной доступной формой протеста. По-прежнему законной, совершенно безопасной — но теперь еще и попросту единственной.

Что ж. То есть Путин по сути помогает всю энергию протеста, все огромное и копящееся недовольство, не размазывая, канализировать в один день, в одно политическое действие.

Большой сюрприз может ждать Единую Россию 19 сентября; что-что, а уж приходить на участки с фигой в кармане российские избиратели умеют.

Но в ситуации, когда можно сфальсифицировать любой результат выборов, это, вероятно, не так уж важно. Другое дело - что взятый курс так или иначе приведет власть к краху, как считают многие блогеры.

Артур Вельф

Объявить всех думающих людей экстремистами и посадить их либо выдавить за границу — это, конечно, прикольная идея. В теории. Но кто, на практике, будет тогда создавать рабочие места для миллионов россиян, занятых в малом бизнесе и кормить своими налогами и сборами пенсионеров и бюджетников? Менты? ))

Евгений Казачков

Ну, хорошо. Запретят ФБК, заморят Навального, закроют все независимые СМИ, запретят читать лекции и пить чешское пиво, домашнее насилие сделают обязательным, студентов заставят давать присягу Путину, замедлят ютюб, в Думу пропишут наручные игрушки, мороженое будет только марки «Сталин».

Но! Вот апрельские данные Левады. 42% совершеннолетних граждан считают, что страна идёт по неверному пути. 35% не одобряют деятельность президента. Чем моложе респонденты, тем выше эти проценты. И каждый день кому-то исполняется 18 лет. Это люди, которые выросли при нынешнем режиме и не видят никаких перспектив.

Всё это не растворится в воздухе, не исправится круглосуточными пятиминутками ненависти, подачками перед выборами и дубинками на митингах.

Уровень усталости растет, уровень жизни падает, наука, медицина, образование, спорт, уважение в мире просраны, айтишникам выкручивают руки, углеводороды уходят с мировой арены.

Сколько ни говори «духовные ценности, великие традиции и нравственные орентиры», во рту остаётся кисло от аморального закона внутри и разворованного космоса над головой.

Страна стоит на одной ноге, которая затекла, онемела и вот-вот подломится, а вторую ногу власть решила отпилить.

Посмотрите на эти цифры и главное на их динамику (ссылка в первом комментарии), и расскажите мне и гражданам РФ про «путинское большинство», «единые порывы» и «сплочение в кольце врагов».

Будущее приближается быстро. Его можно какое-то время не видеть, зажмурившись под запотевшим забралом, но его нельзя отменить запретами, поправить в конституции и объявить экстремизмом.

Не давайте себя запугать и обмануть. Делитесь правдой.