Андрей Коболев уволен с должности главы "Нафтогаза"

Правительство Украины уволило Андрея Коболева с поста председателя правления компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Решение принято на фоне негативных экономических показателей предприятия: за прошлый год вместо ожидаемой прибыли в 11,5 миллиардов гривен был зафиксирован консолидированный убыток в размере 19 миллиардов гривен. По этой причине чиновники расценили работу руководства компании как "неудовлетворительную", сказано в пресс-релизе.

Новым руководителем "Нафтогаза" временно – на год – назначен Юрий Витренко, ранее занимавший в компании должность исполнительного директора. Перед ним поставлена задача нарастить добычу украинского газа и посодействовать формированию "справедливого" газового рынка в стране.

Коболев сообщил, что узнал о своей отставке из новостей. Он возглавлял "Нафтогаз" в течение семи лет – при трех президентах и пяти составах правительства. За это время Киев отказался от прямых закупок газа у России. В начале апреля Коболев рассказал "Настоящему Времени", что он участвует в переговорах с западными партнерами с целью остановить строительство "Северного потока - 2".