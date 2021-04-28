Россия включит Британию в список  "недружественных стран"

Российские власти включат Великобританию в список так называемых "недружественных стран", сообщает телеканал "Россия 1".

Туда же войдут США, Эстония, Чехия, Грузия, Латвия, Литва, Польша и Украина, а также, вероятно, Австралия и Канада.

Соответствующим государствам запретят нанимать граждан России для работы в посольствах и консульствах на российской территории.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список является ответом на враждебные действия других стран. Она назвала эту меру "защитой" России от "враждебных недружественных акций".

Сегодня, 28 апреля, на сайте Европарламента был опубликован проект резолюции, в котором группа европейских депутатов предложила ввести жесткие меры против ключевых пунктов российской финансово-экономической системы. В документе содержится призыв отключить Россию от межбанковской системы SWIFT, остановить достройку "Северного потока – 2", отказаться от импорта нефти и газа из России, а также заморозить европейские активы "олигархов, близких к российским властям" и аннулировать их визы.

Власти Германии считают, что "Северный поток – 2" является вопросом экономического, а не политического характера, и выступают за завершение строительства трубопровода.

Ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "РИА Новости" заявил, что Россия имеет базу для создания аналога SWIFT.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что "Россия ведет себя с ЕС как с противниками". По этой причине, подчеркнул он, "ЕС следует готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией". В свою очередь представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано привязал возможность полноценного диалога с Москвой к выполнению Кремлем Минских соглашений по Украине.