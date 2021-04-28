Президент Молдавии Майя Санду распустила парламент

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. Досрочные выборы пройдут 11 июля.
Распустить парламент ранее разрешил Конституционный суд страны после того, как у депутатов в течение трёх месяцев не получилось сформировать правительство.
Контроль в парламенте сохранил бывший президент Молдавии и соперник Санду на последних выборах Игорь Додон. Его считают пророссийски настроенным политиком. После решения президента о роспуске парламента Додон обвинил Санду в мелких политических амбициях и разбазаривании государственных денег. Кроме того, по словам, Додона, президент не заботится о населении на фоне пандемии коронавиурса.
- Санду пришла в политику в начале 2010-х годов. Она создала проевропейскую "Партию действия и солидарности", которая, как ведущая оппозиционная сила, боролась как против социалистов тогдашнего президента Игоря Додона и против сторонников олигарха Владимира Плахотнюка.
- Как оппозиционный лидер Санду победила Додона на выборах осенью нынешнего года. Президент выступает за европейскую ориентацию Молдавии, мирное урегулирование приднестровского конфликта и за вывод российских войск из Приднестровья в рамках сохранения хороших отношений с Москвой.
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