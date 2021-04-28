Президент Молдавии Майя Санду распустила парламент

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. Досрочные выборы пройдут 11 июля.

Распустить парламент ранее разрешил Конституционный суд страны после того, как у депутатов в течение трёх месяцев не получилось сформировать правительство.

Контроль в парламенте сохранил бывший президент Молдавии и соперник Санду на последних выборах Игорь Додон. Его считают пророссийски настроенным политиком. После решения президента о роспуске парламента Додон обвинил Санду в мелких политических амбициях и разбазаривании государственных денег. Кроме того, по словам, Додона, президент не заботится о населении на фоне пандемии коронавиурса.