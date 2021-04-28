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В США умер пилот командного модуля первой лунной миссии

Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин

В США умер астронавт Майкл Коллинз – участник первой миссии на Луну и один из 24 человек летавших к спутнику Земли. Ему было 90 лет.

Спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. Коллинз пилотировал командный модуль на орбите Луны. На лунную поверхность в первую миссию высадились два астронавта – командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Базз Олдрин.

После полёта "Аполлона-11" Коллинз решил закончить карьеру астронавта, так и не побывав на Луне.

В конце 1960-х годов Коллинз работал помощником госсекретаря США, затем – помощником министра коммунального хозяйства и Смитсоновском институте в Вашингтоне.

Майкл Коллинз включён в Зал славы астронавтов.

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