Спецслужбы ФРГ ведут слежку за противниками коронавирусных мер

Немецкие спецслужбы внимательно следят за лицами, провоцирующими выступления против коронавирусных ограничений. Сотрудники секретных органов рассматривают возможность приравнять таких активистов к тем, кто занимается подрывной деятельностью и подстрекательством к насилию. Об этом сообщает Reuters.

Внимание внутренней разведки привлекла группа "Латеральное мышление", которая организует все более агрессивные протесты против изоляции, вызванной пандемией. По словам пресс-секретаря Федеральной службы защиты конституции Германии, под подозрением оказались прежде всего сторонники теории заговора и ультраправые экстремисты, входящие в это движение.

По мнению властей, эти люди отрицают существование COVID-19 либо преуменьшают угрозу вируса, а также используют общественное недовольство коронавирусными мерами для того, чтобы возбудить гнев в адрес правительства. Все это происходит за пять месяцев до парламентских выборов в стране.

Среди тех, кто присоединился к протестам против коронавирусных ограничений, есть и лидеры "Альтернативы для Германии" – партии, входящей в Бундестаг и известной своей симпатией к российскому руководству.

В прошлом году сторонники "Латерального мышления" (по-немецки – Querdenken) совершили попытку штурма Бундестага. Движение имеет сотни тысяч последователей в социальных сетях, где активно распространяются "альтернативные" сведения о COVID-19 и вакцинации.

В конце декабря – начале января аккаунты членов Querdenken активно ссылались на статью в австрийском бульварном издании Wochenblick под названием "Ужасные риски: после вакцинации организм начинает бороться с собственными клетками". За несколько дней этот текст прочитали более 200 тысяч человек.

В начале марта Wall Street Journal сообщила, что российские спецслужбы через сеть сайтов, связанных с Querdenken, начали кампанию по дискредитации вакцины Pfizer. Тогда представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "Россия опять принялась за старое, на сей раз потенциально подвергая опасности жизни людей путем распространения дезинформации о вакцинах, которые ежедневно спасают жизни".