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Спецслужбы ФРГ ведут слежку за противниками коронавирусных мер

Германия. Митинг против коронавирусных ограничений

Немецкие спецслужбы внимательно следят за лицами, провоцирующими выступления против коронавирусных ограничений. Сотрудники секретных органов рассматривают возможность приравнять таких активистов к тем, кто занимается подрывной деятельностью и подстрекательством к насилию. Об этом сообщает Reuters.

Внимание внутренней разведки привлекла группа "Латеральное мышление", которая организует все более агрессивные протесты против изоляции, вызванной пандемией. По словам пресс-секретаря Федеральной службы защиты конституции Германии, под подозрением оказались прежде всего сторонники теории заговора и ультраправые экстремисты, входящие в это движение.

По мнению властей, эти люди отрицают существование COVID-19 либо преуменьшают угрозу вируса, а также используют общественное недовольство коронавирусными мерами для того, чтобы возбудить гнев в адрес правительства. Все это происходит за пять месяцев до парламентских выборов в стране.

Среди тех, кто присоединился к протестам против коронавирусных ограничений, есть и лидеры "Альтернативы для Германии" – партии, входящей в Бундестаг и известной своей симпатией к российскому руководству.

В прошлом году сторонники "Латерального мышления" (по-немецки – Querdenken) совершили попытку штурма Бундестага. Движение имеет сотни тысяч последователей в социальных сетях, где активно распространяются "альтернативные" сведения о COVID-19 и вакцинации.

В конце декабря – начале января аккаунты членов Querdenken активно ссылались на статью в австрийском бульварном издании Wochenblick под названием "Ужасные риски: после вакцинации организм начинает бороться с собственными клетками". За несколько дней этот текст прочитали более 200 тысяч человек.

В начале марта Wall Street Journal сообщила, что российские спецслужбы через сеть сайтов, связанных с Querdenken, начали кампанию по дискредитации вакцины Pfizer. Тогда представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "Россия опять принялась за старое, на сей раз потенциально подвергая опасности жизни людей путем распространения дезинформации о вакцинах, которые ежедневно спасают жизни".

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