Польская шашистка убрала флаг со стола в знак солидарности с россиянкой

Польская спортсменка Наталья Садовская убрала со своего стола флаг Польши в финале Чемпионата мира по шашкам в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Ранее организаторы турнира убрали российский флаг из-за угрозы санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Это произошло прямо во время партии.

Президент Федерации шашек России Анатолий Никитин заявил, что организация готовит протест Польше и международной федерации. По словам Никитина, российская спортсменка была демотивирована после случившегося.

Тансыккужина проиграла партию польской сопернице.

Никитин рассказал, что соревнования должны были пройти в 2020 году, но их перенесли по техническим причинам. В конце 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил российским командам и спортсменам на два года выступать под своим флагом и гимном на международных турнирах. Такая мера была принята из-за многочисленных нарушений россиянами антидопинговых правил.

На момент принятия решения спортивным арбитражем продукция для Чемпионата мира по шашкам была уже напечатана. Соревнования начались с той атрибутикой, которая была подготовлена, отметил Никитин. По данным российской стороны, российскую символику убрали через три дня после начала соревнований – после звонка руководства ВАДА министру спорта Польши.

Никитин сообщил, что судья из Казахстана был против того, чтобы флаг убирали во время матча. Президент Федерации шашек Польши извинился за произошедшее. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что инцидент можно считать исчерпанным.

Спортсмены из России могут выступать на соревнованиях под нейтральнрым флагом. А вместо гимна на предстоящей Олимпиаде в Токио, например, будет использоваться фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

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