В Екатеринбурге после акции за Навального заведено дело о беспорядках 

В Екатеринбурге у четырёх активистов прошли обыски по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам, которое, по сообщениям местных изданий, было возбуждено 15 апреля, хотя касается оно ещё январских акций в поддержку Алексея Навального.

По версии следствия, в январе 2021-го года обвиняемые призывали в интернете "к насильственной смене власти", "захвату властных полномочий" и "воспринимали образ власти в современной России как внутреннего врага для всего русского народа".

Сами активисты, имена которых не сообщаются, задержаны. По данным СМИ, обвиняемым от 18 до 32 лет, один из них является студентом Уральского радиотехнического колледжа. Отмечается, что двоих задержанных отпустили под подписку о невыезде, двум другим следствие планирует запросить в виде меры пресечения домашний арест.

Ранее обыск по аналогичному обвинению прошёл у екатеринбургского сторонника Навального Егора Васильченко.