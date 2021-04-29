Президент Байден выступил с первым обращением к Конгрессу

В среду вечером президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу, в котором он представил стране масштабный план действий, который, по словам президента Байдена, "закрепит будущее за Америкой".

Президент начал выступление отчетом об успехе кампании вакцинации американцев и резком росте экономики страны, достигнутом, как он сказал, благодаря очередному пакету экономического стимулирования, одобренному Конгрессом уже в ходе его президентства. Но это только начало, заявил президент Байден. Он призвал Конгресс одобрить "Американский план создания рабочих мест", программу, предусматривающую выделение около двух триллионов долларов на инфраструктурные инвестиции: строительство мостов и дорог, линий электропередач, сотен тысяч станций заправки электромобилей, замену водопровода и другие проекты. Президент призывает поднять минимальную зарплату до 15 долларов в час и расширить право на создание профсоюзов.

Согласно плану президента "Американская семья", в США должно быть введено бесплатное дошкольное образование и бесплатное обучение в двухгодичных общественных колледжах. Семьи с детьми получат дополнительные налоговые скидки. Президент призывает Конгресс сделать все необходимое, чтобы снизить стоимость медицинского страхования и лекарств.

Президент обещает, что эти планы будут финансироваться за счет повышения налогов на корпорации и самую богатую прослойку населения, теми, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год.

Президент Байден противопоставил Соединенные Штаты авторитарным режимам. Они считают, что демократии проигрывают, потому что они не могут ни о чем договорится, мы докажем автократам, что демократия жива и работает, заявил президент.

Джо Байден уделил часть речи отношениям США с Китаем и Россией. Мы не будем искать эскалации напряженности в отношениях с Россией, но мы пропорционально ответим на враждебные действия Москвы, заявил президент Байден. Защита прав человека в мире будет важной частью внешней политики, поскольку Америка воплощает идею о том, что все люди созданы равными.

Осуществление этих планов не гарантировано. В традиционном ответном слове Тим Скотт, сенатор-республиканец от Южной Каролины заявил о том, что то президент раскалывает американцев, предлагая планы, которые не имеют поддержки Республиканской партии. "Наше лучшее будущее не воплотится благодаря созданным в Вашингтоне планам или социалистическим мечтаниям, оно будет обеспечено вами, американцами", - заявил Тим Скотт, по словам которого, президент Байден и Демократическая партия пытаются непомерно расширить роль государства в жизни страны, в то время, как необходимо делать ставку на рыночные силы.