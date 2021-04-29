В Петербурге возбудили уголовное дело из-за граффити с Навальным

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после появления граффити с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на трансформаторной будке в Пушкарском саду. Об этом сообщает "Фонтанка".

Дело возбуждено по статье о вандализме по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Наказание по этой статье предусматривает до трёх лет лишения свободы. Следствие полагает, что художников было несколько.

Официальных сообщений об уголовном деле на сайте управления МВД по Петербургу и Ленинградской области нет.