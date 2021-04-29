В Петербурге возбудили уголовное дело из-за граффити с Навальным

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после появления граффити с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на трансформаторной будке в Пушкарском саду. Об этом сообщает "Фонтанка".
Дело возбуждено по статье о вандализме по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Наказание по этой статье предусматривает до трёх лет лишения свободы. Следствие полагает, что художников было несколько.
Официальных сообщений об уголовном деле на сайте управления МВД по Петербургу и Ленинградской области нет.
- Граффити с Алексеем Навальным появилось рано утром 28 апреля на трансформаторной будке в центре Петербурга. Портрет политика, который сейчас отбывает наказание в колонии по делу "Ив Роше", сопровождался надписью "Герой нового времени". Через несколько часов на место приехали сотрудники полиции, они составили протоколы и взяли краску на экспертизу. Затем граффити закрасили сотрудники "Россетей".
- 21 апреля в России прошли акции в поддержку Навального, в ходе которых полиция задержала более 1900 человек. В четверг Навальный опубликовал обращение в инстаграме, где поблагодарил участников митингов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.