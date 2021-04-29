В Архангельске активисту дали 2,5 года колонии за репост клипа Rammstein

Суд в Архангельске в четверг приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего главу местного штаба Навального Андрея Боровикова. Его признали виновным в распространении порнографии из-за репоста клипа на песню группы Rammstein "Pussy" - сообщает "МБХ медиа".

Обвинение просило приговорить его к трём годам колонии.

Как сообщил "Открытым медиа" адвокат Алексей Кычкин, по заказу следствия провели культурологическую экспертизу, "которая подтвердила, что видео носит порнографический характер" и не нашла в клипе "художественной ценности".

Боровиков вину не признал, назвав дело политически мотивированным и заявив о возможной ангажированности экспертов. Клип на песню Rammstein активист опубликовал в своих видеозаписях ВКонтакте ещё в 2014 году и никак его не распространял. По словам Боровикова, свидетели по делу сотрудничали с полицией. "Медиазона" пишет, что один из них - бывший волонтёр штаба Навального - был полицейским осведомителем. Он под контролем оперативников пришел к Боровикову со скрытой видеокамерой и снял, как тот удаляет клип из ВКонтакте.

В 2019 году Боровиков, который организовывал акции протеста в Архангельске, в частности против мусорного полигона в Шиесе, был осуждён по так называемой "дадинской" статье Уголовного кодекса - за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Он с​стал третьим человеком в России, осуждённым по этой статье. Его приговорили к 400 часам обязательных работ.