В Липецке осудили местного жителя, распылившего баллончик на митинге

Суд в Липецке приговорил местного жителя Сергея Павлюткина к году колонии-поселения, признав его виновным в применении насилия к сотрудникам полиции на акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об это сообщает "ОВД-Инфо".

По версии следствия, Павлюткин распылил в полицейских баллончик. Пострадавшими признаны двое сотрудников МВД. Прокуратура требовала для Павлюткина полтора года колонии.

Издание Gorod48 сообщает, что обвиняемый признал вину и извинился перед полицейскими.