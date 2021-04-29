В Липецке осудили местного жителя, распылившего баллончик на митинге

Суд в Липецке приговорил местного жителя Сергея Павлюткина к году колонии-поселения, признав его виновным в применении насилия к сотрудникам полиции на акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об это сообщает "ОВД-Инфо".
По версии следствия, Павлюткин распылил в полицейских баллончик. Пострадавшими признаны двое сотрудников МВД. Прокуратура требовала для Павлюткина полтора года колонии.
Издание Gorod48 сообщает, что обвиняемый признал вину и извинился перед полицейскими.
- 23 и 31 января в десятках городов России прошли несанкционированные уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил более сорока уголовных дел – в частности, о нарушении санитарных правил, насилии в отношении полицейских и перекрытии дорог. По этим делам арестованы десятки сторонников Навального по всей стране, некоторые из них уже приговорены к реальным срокам заключения.
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