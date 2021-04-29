Ходорковский просит присылать ему информацию о Сечине и Мишустине

Бывший глава корпорации ЮКОС, политэмигрант Михаил Ходорковский заявил, что вместе с коллегами намерен собрать информацию о возможной причастности к коррупции четырёх высокопоставленных российских чиновников и руководителей госкорпораций. Это глава правительства России Михаил Мишустин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин и бывший генпрокурор, представитель президента в Южном федеральном округе Юрий Чайка.

По словам Ходорковского, сбор информации он начинает из солидарности с оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в колонии. Бывший глава ЮКОСа, который сам провёл в России за решёткой более 10 лет, напомнил, что соратники Навального призвали страны Запада внести в санкционные списки 35 россиян из окружения Владимира Путина (в их числе и Миллер, Сечин, Чайка и Мишустин). По словам Ходорковского, для того, чтобы применить к этим лицам санкции в рамках "закона Магнитского", необходимы "множественные доказательства, что эти лица причастны к коррупции или иным преступлениям".

Ходорковский призвал направлять информацию на электронную почту центра "Досье", который он финансирует. Под призывом в телеграм-канале Ходорковского стоит также подпись Билла Браудера, инициатора принятия "законов Магнитского" в США и других странах мира.

Навального в феврале суд отправил в колонию по старому уголовному делу. Недавно он 3 недели держал голодовку и прекратил её после того, как его осмотрели гражданские врачи. Власти России активно преследуют сторонников Навального. Страны Запада требуют его освободить, называя его преследование политически мотивированным. Санкции против "олигархов", однако, в последних пакетах санкций ЕС и США против Москвы отсутствуют.