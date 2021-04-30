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В Москве арестован издатель исламской литературы Асламбек Эжаев

Суд в Москве арестовал на два месяца главу издательства исламской литературы "Умма" Асламбека Эжаева по делу о финансированиии терроризма. Об этом "Кавказскому узлу" рассказал его адвокат.

Эжаева задержали утром 28 апреля после обыска в его квартире. "Следствие полагает, что ему переводили деньги на карту, которые он отдавал неизвестным лицам. На самом деле все эти деньги были платой от оптовых покупателей за книги", — сказал адвокат.

Телеграм-канал "Опер слил" без указания источника информации утверждает, что ФСБ обвиняет Эжаева в том, что он с декабря 2012 года организовал сбор денежных средств через приложение "Сбербанк Онлайн" и, таким образом, перевел свыше 34 миллионов рублей запрещённой в России террористической группировке "Исламское государство".

Ранее суды признавали экстремистскими несколько изданных "Уммой" книг, в том числе в прошлом году — один из томов русскоязычного перевода толкования Корана, сообщает "Медиазона".

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