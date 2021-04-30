Как минимум 20 человек погибли в ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана, продолжающегося с 28 апреля.

29 апреля погибли трое военнослужащих отряда специального назначения погранслужбы "Бору". Об этом Киргизской службе Радио Свобода сообщили в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности страны. 20 военнослужащих были ранены, состояние двоих оценивается как тяжёлое.

Общее число пострадавших со своей стороны министерство здравоохранения страны оценивает в 134 человека, 13 из них погибли.

Со стороны Таджикистана погибли 10 человек,передаёт со ссылкой на свои источники издание "Азия-Плюс". По данным издания, пострадали более 90 граждан Таджикистана – жители приграничных городов Исфара и Бободжон. Пока власти страны не озвучили официальные данные по погибшим и пострадавшим.

Комиссии двух стран по урегулированию ситуации подписали заявление о прекращении вооруженного конфликта, отвода личного состава и боевой техники к местам постоянной дислокации. Однако, по сообщению корреспондента Киргизской службы РС из зоны конфликта, ситуация не разрядилась.

Конфликт на границе 28 апреля начался между жителями киргизских и таджикских сёл около водораспределительного пункта. Жители начали закидывать друг друга камнями, на следующий день ситуация обострилась. Ответственность стороны возложили друг на друга.