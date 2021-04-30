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Депутат пожаловался на угрозы со стороны главы Коми

Владимир Уйба, глава Коми

Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов пожаловался на угрозы со стороны главы республики Владимира Уйбы, который, по словам Михайлова предлагал ему "выйти раз на раз" и обещал "урыть". Аудиозапись с угрозами депутат опубликовал в сообществе "Новая республика".

29 апреля Михайлов выступил на заседании парламента, где раскритиковал Владимира Уйбу, который представил итоги своей работы за год. В частности, депутат высказался о выборах главы Коми в сентябре 2020 года. Он заявил, что Уйба "даже предвыборную кампанию провел как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров". По словам Михайлова, председатель Госсовета , возглавляющий местное отделение "Единой России", во время выступления отключил ему микрофон.

В перерыве заседания парламента Коми к Михайлову, как он утверждает, подошел Уйба, который начал предлагать выйти на улицу, чтобы подраться. На аудиозаписи их разговора слышно, как мужчина, чей голос похож на голос Уйбы, говорит: "Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Пошли ***** *****, я тебе сейчас ***** дам, пошли, *****, выйдем. Тварина, *****. Я тебя урою *****, пошли выйдем, если ты мужик".

Комиссия по депутатской этике решила лишить Олега Михайлова слова на следующие два заседания Госсовета, посчитав его выступление с критикой Уйбы нарушением регламента.

Владимир Уйба, комментируя случившееся "Пятому каналу", сказал, что готов к разбирательству в правоохранительных органах.

  • Владимир Уйба начал исполнять обязанности главы Коми в апреле 2020 года, после того, как в нескольких больницах республики произошли вспышки коронавирусной инфекции. До назначения он в течение 15 лет руководил Федеральным медико-биологическим агентством. На выборах в сентябре 2020 года он победил, набрав 73 процента голосов. Олег Михайлов также принимал участие в кампании и считался реальным конкурентом Уйбы. Однако избирательная комиссия не зарегистрировала его, забраковав часть подписей муниципальных депутатов, которые поддержали представителя КПРФ.

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