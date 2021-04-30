Афганские женщины опасаются возвращения талибов после ухода США

Женское сообщество Афганистана опасается возвращения страны под власть радикальной исламской группировки Талибан. Об этом агентству AP рассказали местные жительницы.

Работающая в салоне красоты 24-летняя собеседница уверена, что в случае восстановления режима талибов ее профессиональной карьере придет конец, афганское общество "будет разрушено", а женщин "загонят в подполье и заставят носить паранджу".

Агенство напомнило, что при талибах жизнь женщин состояла из сплошных запретов: им нельзя было носить яркую одежду, выходить на улицу без сопровождения мужчин и даже получать образование.

Другая собеседница агентства – местная правозащитница – рассказала, что жительницы страны сейчас внимательно следят за ходом мирных переговоров между Талибаном и афганским правительством: стороны пытаются договориться о том, какой будет жизнь в Афганистане после ухода американских войск. Женщины намерены потребовать от талибов "письменных гарантий" того, что они не станут сворачивать достижения, завоеванные за два десятилетия американского присутствия, сообщила активистка.

Сами талибы на прошлой неделе рассказали о желанной для них политической системе. Они высказались за право девушек самостоятельно выбирать себе мужей, а также приветствовали вовлеченность женщин в образование, бизнес, здравоохранение и социальную сферу, однако при условии "правильного ношения исламского хиджаба". В то же время в заявлении нет упоминания о политических свободах для женщин, в том числе о праве свободного передвижения без мужского надзора.

Согласно индексу Джорджтаунского института женщин, мира и безопасности, Афганистан остается одной из наименее пригодных для женщин стран мира. По оценкам ООН, почти каждая третья афганка вынуждена вступать в принудительный брак до 18 лет. В афганском парламенте доминируют религиозные консерваторы: в своё время именно они заблокировали принятие законопроекта о защите женщин.

В целом более половины населения страны живут ниже уровня бедности: на каждого приходится менее двух долларов в день. Одна из главных причин – масштабная коррупция.

Накануне блок НАТО официально приступил к выводу войск из Афганистана. Представитель Североатлантического союза заявил, что процесс будет завершен через несколько месяцев. Решение о сворачивании миссии принял Джо Байден, пообещавший, что последний американский солдат вернется домой до 11 сентября нынешнего года. Эксперты опасаются, что уход США приведет к частичному восстановлению режима талибов, который был свергнут 20 лет назад в результате американской военной операции.