РФ запретила въезд 8 гражданам ЕС – среди них докладчик по делу Навального

Россия ввела санкции против восьми европейских чиновников и политиков в ответ на действия Евросоюза, которые в МИД России сочли "нелегитимными ограничительными мерами".

В чёрный список попали:

член французской делегации в ПАСЕ, докладчик по делу Алексея Навального Жак Мэр;

глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли;

глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт;

зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова;

председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Иварс Аболиньш;

директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш;

глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

Всем им будет запрещен въезд на территорию России. Трое из этих лиц имеют отношение к установлению истины в деле об отравлении Алексея Навального. Жак Мэр получил от ПАСЕ мандат на въезд в Россию для изучения обстоятельств этого преступления, возглавляемая Осой Скотт лаборатория, наряду с другими, нашла следы "Новичка" в биоматериалах политика, а Йорг Раупах, по мнению российских властей, отказался сотрудничать с ними при расследовании дела Навального.

В июне прошлого года NEPLP запретил вещание на территории Латвии семи телеканалов Russia Today.

В внешнеполитическом ведомстве России заявили, что цель политики, вызвавшей недовольство Москвы, – "любой ценой сдержать развитие нашей страны" и "навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах".