Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

РФ запретила въезд 8 гражданам ЕС – среди них докладчик по делу Навального

Россия ввела санкции против восьми европейских чиновников и политиков в ответ на действия Евросоюза, которые в МИД России сочли "нелегитимными ограничительными мерами".

В чёрный список попали:

  • член французской делегации в ПАСЕ, докладчик по делу Алексея Навального Жак Мэр;
  • глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли;
  • глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт;
  • зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова;
  • председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Иварс Аболиньш;
  • директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш;
  • глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

Всем им будет запрещен въезд на территорию России. Трое из этих лиц имеют отношение к установлению истины в деле об отравлении Алексея Навального. Жак Мэр получил от ПАСЕ мандат на въезд в Россию для изучения обстоятельств этого преступления, возглавляемая Осой Скотт лаборатория, наряду с другими, нашла следы "Новичка" в биоматериалах политика, а Йорг Раупах, по мнению российских властей, отказался сотрудничать с ними при расследовании дела Навального.

В июне прошлого года NEPLP запретил вещание на территории Латвии семи телеканалов Russia Today.

В внешнеполитическом ведомстве России заявили, что цель политики, вызвавшей недовольство Москвы, – "любой ценой сдержать развитие нашей страны" и "навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах".

  • Меры введены на фоне заявлений властей Чехии и Болгарии о том, что российские спецслужбы совершили на территориях этих стран подрывы складов с вооружением, предназначенным для поставок в Грузию и Украину для защиты от российских войск.
  • В начале марта ЕС ввёл санкции против лиц, ответственных, по мнению Брюсселя, за покушение на жизнь Навального. В "чёрном списке" оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Позже Совет Евросоюза ввёл санкции против 11 человек и четырёх организаций из России, Китая и ещё нескольких стран за причастность к грубым нарушениям прав человека.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG