РФ запретила въезд 8 гражданам ЕС – среди них докладчик по делу Навального

Россия ввела санкции против восьми европейских чиновников и политиков в ответ на действия Евросоюза, которые в МИД России сочли "нелегитимными ограничительными мерами".
В чёрный список попали:
- член французской делегации в ПАСЕ, докладчик по делу Алексея Навального Жак Мэр;
- глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли;
- глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт;
- зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова;
- председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Иварс Аболиньш;
- директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш;
- глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.
Всем им будет запрещен въезд на территорию России. Трое из этих лиц имеют отношение к установлению истины в деле об отравлении Алексея Навального. Жак Мэр получил от ПАСЕ мандат на въезд в Россию для изучения обстоятельств этого преступления, возглавляемая Осой Скотт лаборатория, наряду с другими, нашла следы "Новичка" в биоматериалах политика, а Йорг Раупах, по мнению российских властей, отказался сотрудничать с ними при расследовании дела Навального.
В июне прошлого года NEPLP запретил вещание на территории Латвии семи телеканалов Russia Today.
В внешнеполитическом ведомстве России заявили, что цель политики, вызвавшей недовольство Москвы, – "любой ценой сдержать развитие нашей страны" и "навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах".
- Меры введены на фоне заявлений властей Чехии и Болгарии о том, что российские спецслужбы совершили на территориях этих стран подрывы складов с вооружением, предназначенным для поставок в Грузию и Украину для защиты от российских войск.
- В начале марта ЕС ввёл санкции против лиц, ответственных, по мнению Брюсселя, за покушение на жизнь Навального. В "чёрном списке" оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Позже Совет Евросоюза ввёл санкции против 11 человек и четырёх организаций из России, Китая и ещё нескольких стран за причастность к грубым нарушениям прав человека.
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