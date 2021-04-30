Bloomberg: Кремль попросил Китай воздействовать на TikTok

Социальная сеть TikTok начала удалять видео с критикой российских властей после того, как Кремль несколько месяцев назад обратился к китайским властям с просьбой о содействии в борьбе с распространением в TikTok подобного контента. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на российского чиновника, знакомого с политикой российских властей по отношению к соцсетям.

В материале Bloomberg приводятся примеры удаления видео конкретных пользователей TikTok. Аккаунт одного из них, как утверждается, был заблокирован. В результате количество контента, критического по отношению к российским властям, в этой соцсети снизилось.

Представитель TikTok заявил Bloomberg, что компания не меняла политику соцсети, контент в ней могут удалить после запросов государственных органов. С января количество таких запросов увеличилось - признал он.

Именно в январе TikTok - сервис, на который пользователи загружают короткие видео - оказался в центре внимания российских властей из-за значительного числа роликов с призывами выйти на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального или же с критикой Владимира Путина. Поскольку TikTok популярен среди молодёжи, официальные лица и прокремлёвские комментаторы начали утверждать, что с помощью этой соцсети сторонники Навального вовлекают в свою деятельность несовершеннолетних. После январских акций протеста, однако, власти практически перестали говорить о TikTok.

Кремль считает, что ему удалось эффективно справиться с проблемой, поскольку популярные пользователи TikTok осознали, что потеряют доходы в случае, если начнут критиковать Путина, и соцсеть начнёт блокировать их видео - заявил собеседник Bloomberg.

TikTok принадлежит китайской корпорации ByteDance.