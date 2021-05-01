Киргизия обвинила таджикских военных в обстреле жилых домов

Пограничная служба Киргизии обвинила военных Таджикистана в обстреле жилых домов на границе двух стран. Инцидент произошёл в Лейлекском районе Киргизии, утверждают в ведомстве. До этого из села уже были эвакуированы жители из-а продолжающегося пограничного конфликта между двумя странами. Таджикская сторона ситуацию не комментировала.
Ранее в субботу пресс-служба киргизской погранслужбы сообщила, что таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники, передаёт Киргизская служба Радио Свобода. Обстановку в районе киргизская погранслужба характеризует как напряжённую.
Вооружённый конфликт на границе двух стран начался 28 апреля между жителями киргизских и таджикских сёл около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска, сообщалось о перемещениях регулярной армии. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга.
Общее число погибших с обеих сторон оценивается по состоянию на утро 1 мая приблизительно в 45 человек, ещё около 210 ранены.
- Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 970 километров, из которых делимитировано и демаркировано только 519 километров. Существуют 70 спорных участков, что часто приводит к конфликтам местных жителей из-за воды, пастбищ и земли.
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