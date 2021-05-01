В Челябинске задержали 18-летнего активиста. Его сняли с рейса в Ереван

В аэропорту Екатеринбурга сотрудники полиции в субботу задержали координатора челябинского отделения движения "Весна" Александра Кашеварова. 18-летнего активиста полицейские сняли с рейса в Ереван. Об этом сообщило движение "Весна".

Активиста, который учится в 11-м классе школы, доставили на допрос в ОВД в Челябинске. По словам адвоката, он летел в Армению на майские праздники.

Почему его сняли с рейса и в чём его подозревают - пока не известно. Соратники Кашеварова, однако, опасаются, что ему могут предъявить обвинение по так называемой "дадинской" статье Уголовного кодекса - о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Накануне МВД по Челябинской области сообщило о возбуждении уголовного дела по этой статье против подозреваемого 2003 года рождения. Под это описание подходит Кашеваров, которого неоднократно подвергали административным наказаниям за участие в акциях протеста. В феврале суд арестовал Кашеварова на пять суток из-за анонса в сети ВКонтакте акции памяти Бориса Немцова. 21 апреля он был вновь задержан - после акции в поддержку Алексея Навального. Ранее его несколько раз штрафовали.

Полицейские во многих городах России выявляют и задерживают участников несогласованных акций 21 апреля. Как правило, их подвергают административным наказаниям, однако некоторые активисты, опасаясь уголовного преследования, покинули Россию. В частности, пресс-секретарь незарегистрированной Либертарианской партии Александр Гуд уехал в Армению, активист той же партии Ярослав Конвей - в Грузию.