1 мая в странах Европы: стычки демонстрантов с полицией

В ряде стран Европы 1 мая прошли демонстрации, приуроченные к международному дню труда. В нескольких городах они сопровождались столкновениями с полицией.

На улицы вышли как представители левых сил, так и правые популисты. Ряд демонстраций провели критики ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В Брюсселе полиция использовала водомёты и слезоточивый газ для разгона собравшихся в одном из городских парков противников санитарных ограничений. На акцию собрались около тысячи главным образом молодых людей, которые договорились о её проведении онлайн.

В Париже были задержаны более 30 участников первомайской демонстрации - речь идёт главным образом о крайне левых активистах, которые вступили в столкновения с полицией. Стычки произошли также в Лионе. Профсоюзы организовали манифестации в десятках городов Франции, большинство из них прошли мирно.

Демонстрации различных политических сил прошли также в Германии. В демонстрации радикальных левых сил в Берлине приняли участие около 10 тысяч человек, часть из них вступила в столкновения с полицией.

Прошли и демонстрации противников карантинных мер.

Несмотря на эти меры, в большинстве стран Европы массовые уличные акции не запрещены - если их участники носят маски и соблюдают социальную дистанцию. В России ограничительные меры в целом значительно более мягкие, однако уличные акции, напротив, или прямо запрещены, или не согласовываются властями со ссылкой на эпидемию. В Москве 1 мая второй год подряд не было традиционного шествия профсоюзов, а акция коммунистов прошла как встреча с депутатами, в ней приняли участие несколько сот человек. Несколько участников были задержаны.