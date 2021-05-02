В Петербурге полиция сорвала уличную художественную выставку 

В Санкт-Петербурге полицейские сорвали уличную выставку, организованную несколькими художниками на Площади искусств. Задержаны художница Анастасия Михайлова и акционист Павел Крисевич. Сообщается, что их доставили в отдел полиции, где обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга.
Известно, что кроме Михайловой и Крисевич в выставке принимали участие Марина Море, Алёна Кирьян, Никита Чирков, Елизавета Стерлигова и Юрий Васильев. Все они выставили свои работы на обозрение прохожих, назвав мероприятие "первым весенним показом картин на свежем воздухе". При этом все картины были посвящены теме политических репрессий в России.
- В начале ноября 2020 года Павел Крисевич устроил художественную акцию напротив здания ФСБ в Москве. Он встал на табурет, привязал свои руки к кресту и имитировал распятие Иисус Христа. Напротив него другие активисты – в плащах с надписями ФСБ – сложили и подожгли тома уголовных дел с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян".
- После акции Крисевича отчислили из Российского университета дружбы народов. В приказе об отчислении говорилось, что он совершил противоправное действие, а нарушение закона противоречит правилам вуза и кодексу студента.
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