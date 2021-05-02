В Петербурге полиция сорвала уличную художественную выставку 

В Санкт-Петербурге полицейские сорвали уличную выставку, организованную несколькими художниками на Площади искусств. Задержаны художница Анастасия Михайлова и акционист Павел Крисевич. Сообщается, что их доставили в отдел полиции, где обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга.

Известно, что кроме Михайловой и Крисевич в выставке принимали участие Марина Море, Алёна Кирьян, Никита Чирков, Елизавета Стерлигова и Юрий Васильев. Все они выставили свои работы на обозрение прохожих, назвав мероприятие "первым весенним показом картин на свежем воздухе". При этом все картины были посвящены теме политических репрессий в России.