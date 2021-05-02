США: действия Чехии способствовали укреплению безопасности

Соединённые Штаты выразили солидарность с Чехией после того, как власти этой страны заявили о причастности российской военной разведки к взрывам на территории Чехии в 2014 году, а Прага и Москва обменялись высылками беспрецедентного числа сотрудников дипломатических миссий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой правительства Чехии Андреем Бабишем в воскресенье подчеркнул, что недавние действия Праги способствовали повышению безопасности Чехии и НАТО, - сообщает "Голос Америки".

По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, Блинкен и Бабиш подчеркнули необходимость единства и решимости в ответ на "дестабилизирующие действия России". Решение Чехии выслать 18 сотрудников российского посольства в Праге госсекретарь назвал "мужественным ответом на подрывные и смертоносные действия" и "серьёзным сокращением присутствия российской разведки" в стране. Также он одобрил решение правительства Чехии об исключении "Росатома" из участников тендера по достойке АЭС “Дукованы”.

Бабиш написал в твиттере, что Блинкен заверил его в поддержке США перед лицом "враждебных атак" со стороны России.

Следствие в Чехии считает, что взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году организовали сотрудники Главного управления Генштаба России (ГРУ), в том числе причастные к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Чехия выслала 18 предполагаемых сотрудников спецслужб, которые работали в российском посольстве в Праге. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства. После этого Чехия сообщила о дополнительной высылке российских дипломатов - так, чтобы штаты посольств двух стран сравнялись. Россия причастность к взрывам в Чехии отрицает.