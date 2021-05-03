В Дагестанских Огнях демонтировали вызвавший скандал бюст Сталина

В городе Дагестанские Огни (Республика Дагестан) демонтировали открытый 29 апреля бюст Иосифу Сталину. Перед этим памятник вызвал неоднозначную реакцию у жителей региона – из-за причастности советского вождя к массовым репрессиям, в том числе депортации народов Кавказа.

Установленный дагестанскими коммунистами бюст Сталину был аккуратно демонтирован 1 мая. При этом сам пьедестал остался на месте.

Видео сноса бюста появилось в соцсетях.

"Сегодня, установив этот памятник, они сеют раздор между нами и нашими братьями чеченцами, ингушами, балкарцами, лезгинами. И посему мы приносим извинения за тот казус, который случился из-за руководства нашего города", – говорит на записи местный житель, который выступает от лица горожан. По его словам, местные жители не поддерживают идею установки памятника Сталину, и она не была с ними согласована, - отмечает Insider.

Новость об исчезновении памятника Сталину собрала в соцсетях десятки комментариев, причем диаметрально противоположных – одни заявили, что "за него в бой шли наши деды", другие напомнили о депортации народов Дагестана и соседних республик. "Даже Сталин не выдержал наш город", – написал один из пользователей, намекая на многочисленные нерешенные проблемы Дагестанских Огней в сфере ЖКХ.

"Насколько я знаю, демонтаж бюста связан не столько с негодованием по поводу его установки, сколько с несоблюдением административных норм. Открытие любого памятника должно пройти согласование в градостроительной комиссии, других структурах, получить разрешение", – сообщил Кавказ.Реалии директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев.