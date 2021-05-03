Болельщиков "Локомотива" после матча с "Зенитом" вывезли на автобусах

В Санкт-Петербурге болельщиков футбольного клуба "Локомотив" после матча с "Зенитом" принудительно посадили в автобусы и вывезли к станции метро в центре города, притом что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Об этом сообщается на сайте клуба.

Автобусов, по словам болельщиков, было мало, всего три или четыре. Их везли в переполненных автобусах через полгорода, хотя обещали доставить к ближайшим станциям метро.

По информации "Локомотива", некоторые автобусы по пути сломались, но болельщиков продолжали удерживать, в том числе детей. Фанаты клуба опоздали на рейсы самолётов и поездов.

Также, как заявили в "Локомотиве", для болельщиков клуба было предоставлено 1817 билетов вместо положенных по регламенту 2000 (при заполняемости стадиона на 75%). Помимо этого болельщиков в атрибутике "Зенита" массово пересаживали на сектора "Локомотива", в результате чего выделенная для гостей часть трибун была переполнена.

В группах фанатов "Локомотива" болельщики называли организацию работы стадиона в Петербурге до и после матча "негостеприимной".

Анна Грушина, приехавшая из Москвы, рассказала Север.Реалии, что у неё были билеты в один из центральных секторов стадиона. "Пришли в футболках и с шарфами. Отстояли очередь не меньше часа. И тут оказывается, что с атрибутикой нашей нельзя, и типа это написано в правилах, которые работник стадиона отказался нам показывать, ссылаясь на то, что когда мы покупали билеты, мы "соглашались со всеми правилами". В общем, дальше нас просили снимать футболки и отдавать их в камеру хранения (у моей подруги, кроме футболки, под курткой ничего не было). Мы говорили, что как зайдём на стадион – пойдём в туалет и вывернем их наизнанку, но у сотрудников "нет к нам доверия". Всё закончилось тем, что нас в зоне досмотра завели в отдельную комнату и одна из сотрудниц стадиона смотрела на то, как мы переодеваемся", – рассказала она.

Российская Премьер-лига и Российский футбольный союз пообещали, что проведут проверку повышенных ограничительных мер.

В пресс-службе петербургской полиции сообщили, что не считают принятые сотрудниками меры излишне жёсткими. Там заявили, что полиция действовала строго в рамках законодательства.

Матч, проходивший накануне, завершился победой петербургского "Зенита" над московским "Локомотивом" со счетом 6:1. "Зенит" досрочно стал чемпионом России третий год подряд.