Почувствуйте разницу. Почему Россия никак не догонит Америку

Сколько потратит Джо Байден на поддержку американских семей, почему Росстат задержал публикацию статистики по доходам и зачем российскому государству труд заключенных? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В прошлую среду 28 апреля президент США Джо Байден – через 100 дней после вступления в должность – обратился к обеим палатам Конгресса. Помимо прочего, его речь содержала подробности о третьем по счету пакете мер по борьбе с экономическим кризисом – на этот раз социальном пакете. Точнее, если следовать терминологии самого Байдена, плане поддержки американских семей. Сумма, как и в двух предыдущих пакетах – антикризисного и инфраструктурного – около двух триллионов долларов.

Полная видеоверсия программы:

Планы весьма впечатляющие. В них есть и прямая финансовая поддержка работающих малоимущих, и бесплатные детские сады, которые будут финансироваться за счет средств федерального бюджета. Кроме того, для американцев увеличатся оплачиваемые отпуска, причем тоже за счет государства. Хотя лично меня больше всего впечатлил план оплатить из федерального бюджета получение высшего образования для всех желающих граждан США.

Финансирование двух частей программы Байдена, общая стоимость которых превышает четыре триллиона долларов, должно обеспечить повышение налога на богатых почти вдвое – с 20 до 39 процентов. Причем, планка, за которой семьи считаются богатыми, снижена в два с половиной раза. Если раньше речь шла о семейном годовом доходе от миллиона долларов, то теперь эта сумма составляет 400 тысяч в год. Кроме того, Байден собирается повысить налог на корпорации с 17 до 25 процентов.

Они хотят разогнаться как можно быстрее, пока американский народ не попросит вернуть машину.

Республиканцам планы повышения налогов и радикального роста роли государства в перераспределении благ, понятное дело, не нравятся. Их глава в Сенате Митч Макконелл заявил, что похоже, будто самым радикальным демократам дали ключи, и они хотят разогнаться как можно быстрее, пока американский народ не попросит вернуть машину. Однако по оценке экономиста Константина Сонина, реформы Байдена весьма популярны в американском обществе, и шансы на то, что все его инициативы будут одобрены Конгрессом, весьма высоки:

Итак, с разницей примерно в неделю мы услышали два президентских послания – российское и американское. Что называется, почувствуйте разницу. Сравнение вполне уместно, поскольку и новый американский президент, и старый российский одним из основных приоритетов во внутренней политике провозглашают социальную поддержку малоимущих, семей и развитие человеческого капитала. Только российский говорит о разовых выплатах по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста, а американский – о бесплатном высшем образовании для всех желающих.

Парадоксальным образом государства в экономике больше не становится

Разница двух посланий объясняется вовсе не тем, что американцы могут печатать доллары, а россияне не могут. Я сам во многом разделяю опасения республиканцев относительно повышения налогов и наращивания госдолга, но речь сейчас не об этом. Дональд Трамп и его сторонники могут сколько угодно называть Байдена социалистом. Вот только базовые институты рыночной экономики – свобода предпринимательства, частная собственность, честная конкуренция – при Байдене остаются "священной коровой", которая и сделала США первой экономикой мира. Роль государства в перераспределении богатства растет, но при этом парадоксальным образом государства в экономике больше не становится. Никаких новых государственных предприятий, никаких приоритетных стратегических отраслей, в предприятиях которых у государства должен быть контрольный пакет.

Путин может сколько угодно обещать, что правительство остановит рост цен, прибегая исключительно к рыночным механизмам. Это ничего не изменит, поскольку за 20 лет своего правления он сравнял с землей так и не успевшие родиться институты, на которых строится рыночная экономика. И сделал это потому, что эти институты не очень вписывались в его "вертикаль власти", которая позволяет Путину занимать трон уже третье десятилетие подряд.

И что в итоге? В минувшую пятницу натыкаюсь на новость: "Кремль надеется в течение года остановить падение доходов россиян". За день до этого Росстат опубликовал статистику, согласно которой в первом квартале 2021 года реально располагаемые доходы россиян только ускорили падение. Оно составило 3,6 процента, тогда как в 4 квартале прошлого года было чуть меньше процента.

Тогда бы комментировать ни в какие ворота не лезущие цифры пришлось бы лично Путину

Основные причины падения доходов – инфляция и падение доходов от предпринимательской деятельности. Любопытно, что Росстат давно должен был опубликовать данные по доходам за первый квартал. Но перед президентским посланием делать это руководство статистического ведомства не решилось. Тогда бы комментировать ни в какие ворота не лезущие цифры пришлось бы лично Путину. А так вышел на публику его пресс-секретарь, произнес пару привычных банальных фраз о том, что плохо сейчас всем, и россиянам еще не хуже всех. На этом дело и закончилось. А к концу длинных майских праздников об этом и вовсе все забудут.

Впрочем, довольно о грустном. Есть в российской политике персонаж, чье появление в информационном пространстве неизменно повышает мое настроение.

29 февраля заместитель председателя Совета безопасности, глава правящей партии и местоблюститель президента Российской Федерации с 2008 по 2012 год, успевший после этого посидеть в кресле премьер-министра, Дмитрий Анатольевич Медведев высказался о том, что вот так сразу не стоит в России переходить на четырехдневную рабочую неделю. Постепенно надо. В виде эксперимента в рамках какого-нибудь региона, который не жалко, или группы компаний. Да и сокращать неделю тоже надо постепенно – на час, на два, на три.

При этом Медведев подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть ступенчатым, чтобы в отдельных случаях избежать безработицы. А зарплата сотрудников должна быть сохранена в прежнем размере. Каким образом сокращение рабочей недели может спровоцировать безработицу, для меня лично загадка. Здравый смысл подсказывает, что все должно обстоять с точностью до наоборот. Чем меньше люди работают, тем больше их требуется.

Рожать и растить детей лучше в стране с несколько иной стабильностью

Но тратить время на то, чтобы понять, какие логические цепочки выстраиваются в голове у главы правящей партии, я не буду. Просто потому, что именно сейчас российская экономика страдает от острой нехватки рабочих рук. Демографическая яма, в результате которой в трудоспособный возраст вступает все меньше россиян, наложилась на отсутствие из-за ковидных ограничений трудовых мигрантов.

Хотя если все ограничения снять, прежнего притока все-равно не будет. В том числе из-за продолжающегося падения уровня жизни и пересчитанных в доллары доходов. Мигрантов бравурные выкладки о росте рублевых зарплат интересуют мало. Их семьям на родине не рубли нужны. Более того, если границы в одночасье откроются, огромное число молодых и энергичных россиян побегут от политических репрессий, судебного и полицейского произвола, да и от того же стабильно снижающегося с 2014 года уровня жизни тоже. Рожать и растить детей лучше в стране с несколько иной стабильностью.

Проблема нехватки рабочих рук стоит настолько остро, что речь уже идет об использовании труда заключенных. На прошлой неделе "Коммерсантъ" опубликовал материал о планах правительства привлечь их к строительству БАМа и Транссиба. Позже эта информация косвенно подтвердилась. Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предложило заменять лишение свободы принудительными работами и отправлять заключенных на строительство Байкало-Амурской магистрали. Комментирует эти планы глава НКО “Русь сидящая” Ольга Романова:

Вот тут я опять вынужден вернуться к предыдущей теме и сравнить подходы нового американского президента и бессменного российского. Оба озабочены реализацией масштабных инфраструктурных проектов. Только один выделяет на них два с лишним триллиона долларов, чтобы простимулировать частные компании, смягчает миграционное законодательство и перестает финансировать возведение стены на границе с Мексикой. А другой берет на вооружение практику вековой давности, раскручивает маховик политических репрессий и строит планы на практически бесплатную рабочую силу. Вот только повторить чудеса сталинской индустриализации Путин не сможет ни при каких обстоятельствах, да и не такие уж это были на поверку и чудеса.

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