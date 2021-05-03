"Россия 24" показала чеха, критикующего Чехию. Он сотрудничал с "Россией сегодня"

Телеканал "Россия 24" показал специальный репортаж "Чешский как иностранный", посвящённый обострению отношений между Россией и Чехией. Одним из участников репортажа стал чех по имени Милош Флайшганс, который крайне критически отозвался о позиции Праги в конфликте, а также обвинил чешские СМИ в нагнетании истерии и русофобии: "Идёт одна истерика, русские идут, всё плохо, нам кирдык".

В репортаже Флайшганса представили как чешского экспата, который 6 лет живёт в Москве и сейчас беспокоится о судьбе российского бизнеса чешской компании, в которой он работает.

Как выяснила корреспондент Чешского радио в Москве Ивана Миленковичова, по крайней мере в 2019 году Флайшганс был корреспондентом государственного российского агентства "Россия сегодня" (в структуру которого входят РИА Новости и RT).

В частности, в качестве пражского корреспондента "России сегодня" Флайшганс принимал участие в форуме "Ливадия-2019" в декабре 2019 года.

Словацкий сайт ExtraPlus упоминает о нём как о корреспонденте "России сегодня" в марте 2021 года. На сайте российского журнала "Идеи и новации" он упоминается как "чешский журналист, работающий в России" и автор статьи "Достижение информационной безопасности на уровне государства как сложной социальной системы", в которой утверждает, что "основным фактором, обеспечивающим информационную безопасность, является наличие государственной идеологии".

В своём фейсбуке Флайшганс не указывает место работы. Там он публикует видео, записанные в Москве, в которых развивает конспирологические теории о коронавирусе, критикует страны Запада и хвалит власти России, в частности главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Каждый, кто боялся нового коронавируса, был болен. Не физически, а психически. И я должен был исцелиться от коронавируса - от своего страха... СМИ во времена коронавируса убивают. Массово. Они отнимают у нас силу преодолеть болезнь, если она действительно придёт. Мы умираем раньше, чем умрём в действительности - как сказал бы Рамзан Кадыров" - рассуждает "чешский экспат", который в репортаже "России 24" утверждает, что после начала нынешнего дипломатического конфликта "стал играть роль СМИ" и объяснять происходящее для своих чешских знакомых.