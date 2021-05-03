"Армия независимости Качина" сбила вертолёт на севере Мьянмы

В Мьянме группировка повстанцев объявила об уничтожении армейского вертолёта. Как сообщает Reuters, в северных и восточных приграничных районах Мьянмы заметно усилилось вооружённое сопротивление хунте. В результате военного переворота 1 февраля в этом небольшом южноазиатском государстве было установлено военное правление.

"Армия независимости Качина" (Качин - название самого северного округа Мьянмы - Ред.) заявила, что вертолёт был сбит 3 мая в первой половине дня после повторявшихся несколько дней рейдов армейской авиации.

Бирманская пресса в последние дни отнесла к актам сопротивления и убийство высокопоставленного чиновника в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы.



По оценке агентства Reuters, жертвами актов насилия за три месяца после прихода заговорщиков к власти, стали около 770 жителей Мьянмы. Вооружённое сопротивление войскам в городах и сёлах на севере и востоке страны оказывают местные этнические формирования.



По оценкам ООН, десятки тысяч жителей покинули районы боевых действий между между вооружёнными силами Мьянмы и повстанческими отрядами.