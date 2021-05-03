Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

"Армия независимости Качина" сбила вертолёт на севере Мьянмы

Север Мьянмы: местные жители, бежавшие из зоны боевых действий, скрываются в лесах. Апрель 2021

В Мьянме растёт число жертв военного режима

В Мьянме группировка повстанцев объявила об уничтожении армейского вертолёта. Как сообщает Reuters, в северных и восточных приграничных районах Мьянмы заметно усилилось вооружённое сопротивление хунте. В результате военного переворота 1 февраля в этом небольшом южноазиатском государстве было установлено военное правление.

"Армия независимости Качина" (Качин - название самого северного округа Мьянмы - Ред.) заявила, что вертолёт был сбит 3 мая в первой половине дня после повторявшихся несколько дней рейдов армейской авиации.

Бирманская пресса в последние дни отнесла к актам сопротивления и убийство высокопоставленного чиновника в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы.

По оценке агентства Reuters, жертвами актов насилия за три месяца после прихода заговорщиков к власти, стали около 770 жителей Мьянмы. Вооружённое сопротивление войскам в городах и сёлах на севере и востоке страны оказывают местные этнические формирования.

По оценкам ООН, десятки тысяч жителей покинули районы боевых действий между между вооружёнными силами Мьянмы и повстанческими отрядами.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG