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"Деньги Януковича" впервые вернулись из США в госказну Украины

Виктор Янукович подмигивает Владимиру Путину после подписания документов межгосударственной российско-украинской комиссии в Кремле, 17 декабря 2013 года. Подмигивать оставалось считанные недели - 22 февраля 2014 года бежал в Россию

В государственный бюджет Украины были возвращены 1,5 миллиарда долларов, которые "принадлежали" семье и окружению беглого президента Виктора Януковича. Из них 87% были в наличной форме, сообщил в эфире украинского телеканалла заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Это не какие-то мифические ценные бумаги, это 1,3 миллиарда долларов наличными и около 200 миллионов долларов ценными бумагами", рассказал Енин. По его словам, возвращение "денег Януковича" обеспечило сокращение нынешнего государственного долга Украины на полтора миллиарда долларов.

Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули 600 тысяч долларов с американской земли", - рассказал Енин.

Заместитиль главы МИД подчеркнул, что речь идёт о преступной организации времен правления Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

"Они собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, затем через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочные" центры", - сообщил замминистра.

Евгений Енин отметил, что работа по возвращению бывших активов Януковича и его окружения продолжается. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

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