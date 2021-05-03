Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет совместной жизни

Билл Гейтс объявил в своём Твиттере о решении, принятом совместно с его женой Мелиндой - о разводе.

Они поженились 1 января 1994 года. Билл впервые встретил Мелинду Энн Френч в 1987 году, на пресс-брифинге компании "Майкрософт" (Майкрософт) в Нью-Йорке. К тому времени Мелинда уже давно работала в "Майкрософт".

За годы семейной жизни они воспитали троих детей. Деннифер Катарин родилась в 1996 году, Рори Джон родился в 1999-м и Фиби Адель - в 2002 году.

Компания "Макрософт" - разработчик наиболее широко распространённой в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.