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Премьер-министр Баварии второй год подряд отменяет "Октоберфест"

Баварская пивная во время пандемии

Власти Германии приняли решение снова отменить пивной фестиваль Октоберфест из-за риска заражения коронавирусом. В прошлом году он также был отменен из-за пандемии.

Октоберфест - крупнейший фестиваль пива в мире, его посещают миллионы людей. В этом году его проведение в Мюнхене было запланировано на период с 18 сентября по 3 октября.

Несмотря на название, фестиваль проходит в сентябре. Дата проведения пивного праздника на сентябрь была перенесена в 1872 году, чтобы гуляния попадали на более тёплую погоду.

Первый Октоберфест состоялся в 1810 году в честь свадьбы баварского крон-принца Людвига и принцессы Терезы фон Саксен-Гильдбурггаузен.

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