В Мехико обрушился метромост. Погибли 20 человек, десятки пострадали

В Мехико под проходящим поездом метро обрушился мост. Погибли, по меньшей мере, 20 человек, около 70 получили травмы. Об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на мэра мексиканской столицы Клаудию Шейнбаум. Среди погибших есть несовершеннолетние.

Спасательные работы, по её словам, временно приостанавливались из-за опасности дальнейшего обрушения конструкции. Под обломками моста оказались также несколько автомобилей.

Предварительно, мост обрушился из-за повреждения одной из опор, в которую врезался автомобиль. Местные жители заявили El Universal, что давно опасались обрушения, так как после землетрясения в 2017 году на опорах моста появились трещины.