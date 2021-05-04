Гатчинский городской суд Ленинградской области прекратил административное дело против журналистки Радио Свобода Татьяны Вольтской. Её обвиняли в распространении недостоверных сведений из-за статьи о нехватке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах Санкт-Петербурга.
О закрытии дела редакции Север.Реалии сообщил адвокат журналиста. По его словам, суд рассмотрел вопрос по существу, изучив позицию защиты, что статья Вольтской была написана в рамках профессиональной журналистской работы. "Изначально это дело было направлено на вмешательство свободу выражения мнения", - сказал Крикун.
Статья Вольтской была опубликована в апреле 2020 года на сайте Север.Реалии (региональный проект Русской службы Радио Свобода). В материале "Людей принудительно отключают" работающий в Санкт-Петербурге врач-реаниматолог рассказывал о нехватки медицинской техники в городе во время первой волны пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
Имя врача не сообщалось в материале для обеспечения безопасности его карьеры. Редакция Русской службы уверена в достоверности и надёжности распространённой информации. В мае Русская служба провела ещё одно расследование условий работы врачей, борющихся с пандемией коронавируса, которое - на основании бесед с двумя десятками медицинских специалистов из разных регионов России - подтвердило основные выводы, содержащиеся в статье Вольтской.
- По официальным данным, Санкт-Петербург занимает второе место в стране по числу заболевших ковидом и умерших от него. Власти несколько раз признавали критическую ситуацию с пандемией в городе. По подсчётам оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, от коронавируса нового типа в городе и области умерли 14537 человек. Ещё 24797 человек попали в статистику Росстата по так называемой избыточной, по сравнению с обычным временем.
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