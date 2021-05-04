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Доверенные лица Тихановской в Гомеле получили по шесть лет колонии

Верхний ряд: в центре - Юрий Власов, справа от него - Александр Шабалин. Нижний ряд: крайний слева - Дмитрий Ивашков, крайняя справа - Татьяна Каневская

В Гомеле четыре белорусских оппозиционера приговорены к тюремным срокам от шести до шести с половиной лет по обвинениям в подготовке к захвату зданий и массовым беспорядкам.

Юрий Власов, Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин были доверенными лицами бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Их задержали за несколько дней до президентских выборов.

В качестве доказательства на слушании была представлена трехминутная нарезанная видеозапись, на которой подсудимые вместе с Тихановской якобы обсуждали как будут захватывать административные здания и назначать своих председателей горисполкоме.

По словам родственников осуждённых, свою вину никто не признал.

Независимых журналистов на заседание работники суда не пустили, сославшись на ограниченное количество мест.

  • С августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах проходят протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.
  • Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко и ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:

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