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Астролог в Ижевске обвинена в незаконной агитации в пользу Шивы и Дурги

Статуя Шивы, изображённого одновременно своей женой Дургой

Прокуратура в Ижевске возбудила административное производство в отношении 48-летнего астролога Екатерины Калининкиной за незаконную миссионерскую деятельность в пользу индуистских божеств Шивы и Дурги. Копию протокола она выложила в блог, внимание на это обратила "Медиазона".

Калинкина организовывала празднование традиционного индуистского праздника Махашиваратри, посвящённого этим индуистским богам. При этом, указывается в протоколе, она не зарегистрировала общины шиваистов в Удмуртии, а значит не имела права проповедовать от имени божественных супругов.

По вменённой статье Калинкиной грозит штраф до 50 тысяч рублей. Она написала во "Вконтакте", что задумалась о подпольном поклонении индуистским богам, получении политического убежища в другой стране или регистрации индуистской общины в Удмуртии.

  • Миссионерство без разрешения зарегистрированной церкви было запрещено в России в 2016 году в составе так называемого пакета Яровой, направленного, по утверждению создателей, на борьбу с терроризмом. Запрет критиковался правозащитниками. В комментарии правозащитного центра "Сова" отмечалось, что документ ставит под удар религиозные группы в России.

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