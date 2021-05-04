Астролог в Ижевске обвинена в незаконной агитации в пользу Шивы и Дурги

Прокуратура в Ижевске возбудила административное производство в отношении 48-летнего астролога Екатерины Калининкиной за незаконную миссионерскую деятельность в пользу индуистских божеств Шивы и Дурги. Копию протокола она выложила в блог, внимание на это обратила "Медиазона".

Калинкина организовывала празднование традиционного индуистского праздника Махашиваратри, посвящённого этим индуистским богам. При этом, указывается в протоколе, она не зарегистрировала общины шиваистов в Удмуртии, а значит не имела права проповедовать от имени божественных супругов.

По вменённой статье Калинкиной грозит штраф до 50 тысяч рублей. Она написала во "Вконтакте", что задумалась о подпольном поклонении индуистским богам, получении политического убежища в другой стране или регистрации индуистской общины в Удмуртии.