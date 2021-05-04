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Журнал "Звезда" отметил лучшие публикации прошедшего года

Фрагмент обложки журнала "Звезда"

Редакция петербургского журнала "Звезд"» присудила ежегодные премии за лучшие публикации прошедшего года. Ими отмечены рассказ Павла Мейлахса "Вспышка", цикл стихотворений Александра Вергелиса, эссе Дениса Ахапкина о "большом стихотворении" Иосифа Бродского "Декабрь во Флоренции", историческое исследование Кирилла Александрова "Ставка Верховного главнокомандующего в 1914-1916 годах: к истории взаимоотношений императора Николая II и русского генералитета".

В номинации "За лучший дебют" отмечен цикл стихотворений Константина Шакаряна. "Звезда" - старейший петербурский "толсты" журнал, издающийся с 1924 года. Его возглавляют соредакторы Андрей Арьев и Яков Гордин.

Премии журнала присуждаются с 1994 года. В разные годы их лауреатами становились Юлия Кисина, Елена Скульская, Александр Жолковский, Самуил Лурье, Борис Парамонов, Омри Ронен, Сергей Стратановский и другие литераторы.

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