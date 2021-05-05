Великий и ужасный. Европа и 200-летие смерти Наполеона

81 900 британских фунтов – за такую сумму на аукционе в Лондоне пару месяцев назад был продан старинный железный ключ длиной 13 см. Ценность этой вещицы – не в ней самой, а в том, куда вела дверь, которую ключ когда-то открывал: в комнату в небольшом особняке на затерянном посреди Атлантики острове Святой Елены. В этой комнате ровно 200 лет назад, 5 мая 1821 года, умер Наполеон Бонапарт. Мало какой наполеоновский юбилей отмечался в обстановке столь бурных дебатов об исторической роли императора французов, как нынешнее 200-летие его смерти.

Французские историки подсчитали, что о Наполеоне издано примерно 85 тысяч книг. Таким образом, на каждый день, прошедший с момента смерти низложенного императора в возрасте неполных 52 лет от рака желудка (конспирологические теории об отравлении Бонапарта мышьяком у серьезных историков не в чести), приходится более одной книги о нем. "Мемориал Святой Елены" – дневник-воспоминания в четырех томах, записанный со слов Наполеона его секретарем Эммануэлем де Лас-Казом в последней ссылке, – был одной из самых читаемых книг XIX века.

Не слишком долгая, хоть и чрезвычайно насыщенная событиями жизнь императора (сам он в разговоре с Лас-Казом однажды воскликнул: "Что за роман моя жизнь!") отлично задокументирована и описана едва ли не по дням. И, несмотря на всё это, можно сказать, что, в отличие от ключа к месту его смерти, универсального "ключа" к Наполеону, который позволял бы дать ему некую однозначную, на все времена оценку, так и не существует.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне юбилея, что намерен "посмотреть в лицо" этой "сложной фигуре", чтобы "спустя десять поколений дать историческую оценку, которая не сводилась бы ни к возвеличиванию, ни к осуждению, ни к покаянию". Это непростая задача – сразу по двум причинам.

Во-первых, самого Макрона нередко обвиняют в "наполеоновских" или, по крайней мере, авторитарных замашках. Макрон – демократически избранный президент Пятой республики, однако его симпатии к "сильным личностям" французской истории, вроде Людовика XIV и Наполеона, хорошо известны. В 2015 году, еще не будучи президентом, Макрон в одном из интервью заявил, что после казни короля Франция нуждалась в монархической фигуре, чтобы "заполнить образовавшуюся пустоту". После этого некоторые оппоненты Макрона стали называть его "криптомонархистом". 250-летие со дня рождения императора в 2019 году обошлось во Франции без крупных торжеств с участием президента. На сей раз Макрон решил возложить венок к могиле Наполеона в парижском Доме инвалидов, куда прах императора был перевезен с острова Святой Елены в 1840 году, и произнести соответствующую моменту речь.

Уже через год Макрону предстоит баллотироваться на второй президентский срок. Главная соперница, лидер праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен, по данным опросов, наступает ему на пятки. В этих условиях ассоциация со славой былых времен – а положительно к историческому наследию Наполеона склонны относиться скорее правые избиратели, выбирающие между Макроном и Ле Пен, – может оказаться не лишней.

Рейтинги ведущих кандидатов на пост президента Франции, апрель 2021:

Во-вторых, деятельность Наполеона была настолько разнообразной и неоднозначной, что интерпретировать ее можно очень по-разному. Составить сбалансированную картину непросто даже для профессиональных историков. Иными словами, у каждого свой Бонапарт. Вот некоторые мнения, прозвучавшие накануне юбилея.

Тьерри Ленц, директор Фонда Наполеона (Fondation Napoléon), автор более 60 книг и статей о наполеоновской эпохе: "Наполеон был стабилизатором французской революции. Да, его политика не была либеральной. Но в социальном плане он установил равенство граждан перед законом, защитил права собственности, неконфессиональный характер государства и гражданские свободы (хоть и не политические). В период, когда страна желала восстановления порядка и закрепления достижений революции, он был нужным человеком на нужном месте... Иное дело – его политика за пределами Франции. Он стремился отчасти к доминированию Франции в Европе, отчасти – к распространению революционных принципов 1789 года... Хотя от его империи ничего не осталось, многие его политические и социальные достижения повлияли на развитие Франции и Европы".

Многие во Франции видят в нем что-то вроде прото-Гитлера. На самом деле, это герой Просвещения на коне

Эндрю Робертс, английский историк, автор популярной биографии императора Napoleon the Great: "Многие во Франции видят в нем кого-то вроде прото-Гитлера. На самом деле, это герой Просвещения на коне. Он сохранил лучшие элементы французской революции, вроде отмены феодальных повинностей, и избавился от безумных элементов, вроде массового гильотинирования и 10-дневной недели. Наполеон был олицетворением диктатора-благодетеля. Памятники ему – это орден Почетного легиона, Кодекс Наполеона, метрическая система и Банк Франции".

Франсуа Верже, французский историк, один из основателей Фонда памяти жертв рабства: "Не дело республики – чествовать ее могильщика. На проблему рабства во Франции многие закрывают глаза. [Наполеон] был равнодушен к положению чернокожих. Он не был добрым правителем Франции. Он тянет нас назад". Примечание РС. В 1794 году правительство Французской республики отменило рабство в колониальных владениях Франции. В 1802 году, после заключения Амьенского мира с Британией, под власть Франции вернулся остров Мартиника, где Наполеон, в то время первый консул, не отменил рабство, которое сохранялось под властью британцев. Кроме того, французские войска пытались жестоко подавить Гаитянскую революцию – первое успешное восстание рабов в истории.

Элизабет Морено, министр-делегат правительства Франции по вопросам равенства: "Наполеон был одним из самых больших мизогинов в мире". Примечание РС. В Кодексе Наполеона официально закреплялось подчиненное положение женщины в семье. Законодательно закрепленное гендерное неравноправие было очевидным: так, согласно французскому закону 1810 года, мужчина не мог быть наказан за убийство своей неверной жены, если застиг ее in flagranti в собственном доме. В то же время по сравнению с законами, действовавшими при Старом режиме, равно как и с тогдашним законодательством большинства других европейских стран, Кодекс был достаточно либеральным: он закреплял многие, прежде всего имущественные, права граждан, в том числе женщин, полученные в результате революции.

Наполеон был одним из самых больших мизогинов в мире

Жан Тюлар, французский историк, один из ведущих специалистов по истории французской революции и наполеоновского периода: "Его авторитаризм, его приверженность сильному государству, его презрение к парламентской системе, его империализм и выдающиеся пропагандистские способности заставляют видеть в нем предтечу диктаторов ХХ века. Но у Наполеона не было ни убийственной идеологии, ни расистского ража тех, кого иногда называют в числе его исторических преемников".

За пределами Франции репутация Наполеона столь же неоднозначна. В Испании его по преимуществу считают лидером оккупационного режима, против которого испанцы при поддержке британской армии Веллингтона вели долгую, отчаянную, но в конце концов успешную партизанскую войну. В Польше, наоборот, Бонапарт пользуется репутацией освободителя, ненадолго восстановившего польскую государственность в виде герцогства Варшавского. В Британии к Наполеону постепенно сформировалось отношение как к грозному, но изобретательному и достойному противнику. В России история кампании 1812 года – важная часть национального исторического нарратива, но уже достаточно далекая, а потому позволяющая вспоминать "без гнева и пристрастия" о деталях тех событий – например, о тысячах солдат и офицерах "Великой армии", попавших в русский плен и оставшихся в России:

В феврале этого года в Вязьме (Смоленская область) прошла церемония захоронения останков 126 человек, погибших в этих краях в 1812 году в боях между русскими и французскими частями. В них приняли участие потомки ведущих военных и политических деятелей Российской и Французской империй той эпохи. "Доблесть русских и французских солдат была такова, что они сражались до конца в отвратительных погодных условиях. Их смерти должны напомнить нам о том, какова может быть цена мира", – отметил, выступая на церемонии, князь Иоахим Мюрат – прямой потомок и тезка известного наполеоновского маршала, участвовавшего в русской кампании. "Проходят годы, сменяют друг друга поколения. Постепенно смерть и время примиряют всех", – сказала Юлия Хитрово, потомок русского главнокомандующего фельдмаршала Кутузова.

Несколько малоизвестных фактов из жизни Наполеона Бонапарта