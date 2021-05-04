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Депутаты Госдумы подготовили новый законопроект о тренингах за границей

Государственная дума - здесь зарождаются, обсуждаются в нескольких чтениях и одобряются новые законопроекты

Думская комиссия по расследованию фактов внешнего вмешательства в дела России предложила депутатам рассмотреть законопроект о новых ограничениях свобод для своих сограждан. Речь идёт о запрете россиянам участвовать в деятельности неправительственных организаций за рубежом.

Как сообщает газета "Ведомости", комиссия якобы выявила случаи участия россиян в зарубежных семинарах, на которых слушатели тренируются оказывать влияние на избирательные кампании. Участники подобных тренингов якобы получают навыки организации массовых беспорядков и акций с привлечением несовершеннолетних. Члены думской комиссии утверждают, как следует из публикации "Ведомостей", что россияне обучаются за границей методам формирования в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств.

Авторы инициативы сочли важным упомянуть, что обучение на заграничных тренингах поддерживается иностранными НПО, которые признаны в России "нежелательными".

Обосновывая очередное ограничение, авторы законопроекта сетуют, что в настоящее время в российском законодательстве пока не названы наказания, которые могли бы применяться к участникам тренингов за пределами страны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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