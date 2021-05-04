Умерла Анна Пастухова, руководитель общества "Мемориал" в Екатеринбуге

В Екатеринбурге вечером 4 мая умерла Анна Пастухова, руководитель регионального общества "Мемориал". Причиной смерти стала болезнь, вызванная заражением коронавирусом.

Анна Яковлевна Пастухова родилась 26 марта 1952 года в Оренбурге. В 1973 году окончила историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института. В 1975-1994 годах она преподавала литературу и мировую художественную культуру в Свердловском техникуме общественного питания.

В 1992 году Анна Пастухова связала свою судьбу с Екатеринбургским обществом “Мемориал”, став его бессменным председателем на протяжении 29 лет.

- Её жизнь было посвящена работе по увековечению памяти жертв политических репрессий и преодолению последствий этой национальной трагедии, - говорит её соратница, член Екатеринбургского общества "Мемориал" Татьяна Тагиева. - Анна Пастухова была ярким представителем российской интеллигенции, все свои силы и огромный интеллектуальный потенциал она вкладывала в свои просветительские проекты, помогающие формировать гражданственность, достоинство, уважительное и честное отношение к истории своей страны.

В 2015 году Минюст внес Екатеринбургское общество “Мемориал” в список иностранных агентов. Это стало основанием для неоднократных задержаний Анны Пастуховой. В том же году она была арестована на двое суток - её посчитали организатором пикета за освобождение Надежды Савченко, украинской узницы, находившейся за решёткой в России. Анну Пастухову штрафовали, травили в публикациях СМИ. В качестве председателя общества “Мемориал” Анна Пастухова, как физическое лицо, несколько раз лично подвергалась штафам на 100 000 рублей. Последний раз - в 2020 году, после акции “Возвращение имен”, которую “Мемориал” традиционно организует каждый год 30 октября. Тогда в вину Пастуховой поставили использование на акции баннера с логотипом “Мемориала” и без соответствующей маркировки.

Соратники Анны говорят, что свой крест “иностранного агента” она несла мужественно и с достоинством. Она глубоко переживала, что новая реальность препятствует полноценной просветительской работе со школьниками.

Последним общественным мероприятием в жизни Анны Пастуховой стала установка табличек “Последнего адреса” в Екатеринбурге 7 апреля 2021 года. Сразу же после церемонии ее задержали сотрудники полиции для составления двух протоколов об административном правонарушении за участие в январских акциях в поддержку Алексея Навального. Через два дня у Анны Яковлевны появились первые симптомы заболевания. 14 апреля Анна Пастухова была госпитализирована с подтвержденным ковидом в госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны в Екатеринбурге. Смерть наступила 4 мая вечером. Об этом корреспондунту Радио Свобода сообщил её ближайший соратник, исполнительный директор Екатеринбургского обществе "Мемориал" Анатолий Свечников.

В марте 2021 года Анне Пастуховой исполнилось 70 лет.