Бывший полицейский Дерек Шовин требует проведения повторного суда

Во вторник адвокат бывшего полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подал ходатайство о проведении повторного суда над своим подзащитным, настаивая на том, что во время процесса судьей и обвинением были допущены серьезные ошибки, которые привели к вынесению присяжными вердикта "противоречащего закону".

Адвокат Эрик Нельсон настаивает на том, что судья необоснованно отказался секвестрировать присяжных на время суда, то есть изолировать их от доступа к внешней информации, которая бы могла повлиять на их решение. Защита считает, что судья неправомерно отказался перенести судебный процесс из Миннеаполиса в другой город, где бы можно было набрать более беспристрастных присяжных. Эрик Нельсон также утверждает, что присяжные "ощущали угрозу... и не следовали инструкциям судьи" во время обсуждения вердикта". Адвокат просит провести слушания по этому вопросу.

О конкретных претензиях защиты, связанных с поведением присяжных во время процесса, пока не сообщается. Но в последние дни внимание американской прессы было привлечено к одному из присяжных, 31-летнему Брэндону Митчеллу. В СМИ появилась фотография Митчелла, на которой он носит черную футболку с надписью "Уберите колено с нашей шеи". Этот снимок был сделан в прошлом году во время митинга в память 57-летия "Марша на Вашингтон", возглавляемого Мартином Лютером Кингом.

Дерек Шовин был признан виновным в убийстве Джорджа Флойда во время ареста Флойда на судебном процессе в Миннеаполисе, завершившимся 20 апреля. Основной уликой обвинения стала видеозапись, на которой отчетливо видно, как Шовин в течение 9 с половиной минут держит колено на шее Флойда, лежащего на тротуаре и не подающего признаков жизни в течение последних нескольких минут.

Ходатайство о проведении повторного суда с другим жюри присяжных может стать предварительным этапом перед обжалованием вердикта в суде высшей инстанции в случае отказа в ходатайстве судьей.