Акциониста Павла Крисевича арестовали на 10 суток

Суд в Санкт-Петербурге назначил десять суток административного ареста активисту Павлу Крисевичу, который устроил уличную выставку в поддержку политзаключенных. Об этом сообщает "Апология протеста".

Крисевича признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных акций. Его соратнице, активистке Анастасии Михайловой суд назначил восемь суток ареста, посчитав организатором несогласованной акции.

Павла Крисевича и Анастасию Михайлову задержали 2 мая, когда активисты выставили на мольбертах свои картины перед памятником Пушкину в Михайловском сквере. По словам Крисевича, акция была направлена против пыток и репрессий, за свободу творчества и в поддержку политзаключенных. Полиция демонтировала импровизированную выставку.

После задержания активистов оставили в ОВД на двое суток до суда.

За несколько дней до акции полиция задерживала Павла Крисевича рядом с его домом. На него составили протокол о нарушении закона о митингах.

Павел Крисевич неоднократно устраивал акции в поддержку политзаключённых в России. Самая известная из которых - распятие себя на кресте напротив здания ФСБ на Лубянке. Во время перформанса Крисевич встал на табурет, привязал свои руки к кресту и имитировал распятие Иисус Христа. Напротив него другие активисты — в плащах с надписями ФСБ — сложили и подожгли тома уголовных дел с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян". Акция проводилась в поддержку политзаключенных.