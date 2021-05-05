Любовь Соболь о новых запретах: "Остается "умное голосование"

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который запрещает баллотироваться в российский парламент тем, кто связан с экстремистскими организациями: кто в них работал, состоял или поддерживал их финансово. Причем речь идет даже о тех, кто был причастен к этим организациям до того, как их объявили экстремистскими.

Инициатива предполагает пятилетний запрет избираться для тех, кто руководил организацией в течение трех лет до того, как ее признали экстремистской. И трехлетний запрет для тех, кто финансово (в том числе через пожертвования) поддерживал организацию в течение года до признания экстремистской.



Это закон против ФБК (признанного в России "иностранным агентом") и штабов Алексея Навального, уверены соратники политика. Сейчас в Мосгорсуде за закрытыми дверями рассматривается иск прокуратуры, которая требует признать ФБК и штабы Навального экстремистскими и уже прекратила их деятельность.

Любовь Соболь в эфире Настоящего Времени прокомментировала свежую инициативу российских депутатов.​

– Любовь, какая ваша первая реакция на этот законопроект?



– Во-первых, я считаю, что этот законопроект можно назвать законопроектом против Любови Соболь, как бы пафосно это ни звучало. Я думаю, что я являюсь тем лицом, которое Кремль боится и "Единая Россия" боится. И они через этот законопроект сейчас будут пытаться не допустить меня до выборов в Государственную Думу, потому что понимают, что если я зарегистрирована на выборах, то я побеждаю. У меня достаточно большая известность, большой рейтинг, и я вижу эту безумную, достаточно сильную поддержку со стороны жителей города Москвы своей кандидатуры сейчас на выборах.



Мы ежедневно буквально общаемся с жителями. Ходим, делаем поквартирные опросы, стоим на улицах – и мы видим, что москвичи очень хотят перемен, хотят видеть в Государственной Думе порядочных, сильных, независимых политиков. Поэтому я думаю, что сейчас, конечно, этот законопроект можно толковать только как демонстрацию слабости "Единой России", боязнь честной конкуренции. Поэтому они, собственно говоря, и не хотят допускать нас на выборы в Государственную Думу. Хотя мы имеем право участвовать.



Я имею право участвовать в выборах и, конечно, никогда не являлась экстремистом, это достаточно смешно. Я всегда действовала в мирных рамках, в рамках закона. То, что сейчас они попытаются нас объявить экстремистами и запретить нам участвовать в выборах, свидетельствует о том, что они нас действительно боятся. И все эти рассказы о том, что "ФБК – кто это такие? Что это за организация, что она может? Ой, Навальный – это берлинский пациент, ой, Соболь – это девушка, ее никто не поддерживает"... Фактически сейчас этим законопроектом они демонстрируют ровно обратное: нет, "Единая Россия" очень боится конкуренции на выборах.

Я посмотрела этот законопроект. Он достаточно небольшой, но важная деталь там, что они запрещают участвовать в выборах, они хотят запретить участвовать в выборах в том числе лицам, которые не только сейчас являются причастными к какой-то экстремистской деятельности или которые будут являться причастными, а которые были причастны – то есть фактически это обратная сила закона, обратное применение закона. Конечно, законопроект в первую очередь направлен против меня. Но также я думаю, что если он будет принят (а я думаю, что его быстро примут), то он будет работать и против других сильных кандидатов, в том числе региональных политиков, которые до недавнего времени возглавляли штабы Навального.



Поэтому, конечно, это репрессивный закон. Мы видим, кто его вносит, это интересная деталь...



– Там несколько фамилий, и, собственно, меня что поразило: это такой единый порыв абсолютно всех фракций. Там есть и четыре депутата из "Единой России", и по одному от ЛДПР, от "Справедливой России", от коммунистов.



– Видимо, все чтобы были замазаны. Но кто вносит: я обратила внимание на фамилию такого одиозного, очень известного единоросса Андрея Исаева. Это человек, который рассказывал, что повышение пенсионного возраста не обсуждается, его никто повышать не будет. Он давал эти обещания публично, а потом все свои обещания нарушил, и пенсионный возраст нам "Единая Россия" повысила. Исаеву веры никакой нет. И понятно, почему он боится конкуренции на выборах: потому что на честных выборах без фальсификаций он не имеет ни одного шанса избраться.



Что демонстрирует этот законопроект? Он демонстрирует, что да, у них пропаганда, у них телевидение, у них фальсификации, у них все рычаги силового давления на оппозицию – и все равно они боятся конкуренции. Даже в таких условиях: с фальсификацией, пропагандой – они все равно нас боятся и боятся проиграть. И правильно делают. Потому что их люди не поддерживают, а поддерживают независимых сильных политиков, которым являюсь я, которыми являются мои коллеги в регионах.



– Любовь, в таком случае чем ответить оппозиции, если у них такие рычаги?



— У нас остается "умное голосование". Это стратегия протестного голосования, она и существует ровно для того, чтобы в условиях, когда независимых сильных политиков не пускают на выборы, мы все равно побеждали "Единую Россию" и разрушали монополию этой ужасной партии в парламентах нашей страны. Поэтому на выборах в Государственную Думу я призываю всех участвовать в "умном голосовании" и голосовать за самого сильного оппонента против "Единой России". Эта стратегия работает ровно в таких условиях, и я уверена в ее победе, поэтому, пожалуйста, участвуйте. Эта стратегия доказала свою эффективность на предыдущих выборах, и, конечно, мы будем ее продвигать и на выборах в Государственную Думу.



Еще очень важно понимать, я сейчас обратила внимание в своих социальных сетях на тот факт, что буквально недавно на днях рассказывал нам достаточно видный единоросс, что у них, у действующего созыва, нет времени и, возможно, они не успеют уже принять закон о домашнем насилии. То есть этот полезный, важный для общества законопроект действующий созыв Государственной Думы почему-то не успевает принять. Но законы, которые выгодны самим единороссам: эти запретительные, репрессивные законы – они очень быстро принимают, когда им нужно. ​

– В интервью "Эху Москвы" вы сказали, что можете снять свою кандидатуру, если в вашем округе действительно будет какой-то сильный кандидат. Сейчас, когда вы понимаете, что такой законопроект будет, – как-то ваша стратегия и стратегия вашей команды может измениться?



– Моя стратегия простая: сейчас я считаю, что должны быть допущены до выборов и зарегистрированы на выборах все популярные кандидаты. Неважно, каких взглядов: будь то единоросс, коммунист, элдэпээровец, беспартийный, член команды Навального – неважно. Любая политическая сила имеет право на представительство в бюллетенях. А кто будет избран, должны решать избиратели. Вот моя четкая принципиальная позиция.



Поэтому сейчас я буду в любом случае бороться за регистрацию на выборах, за то, чтобы попасть в бюллетени, чтобы у избирателей был выбор. Не как раньше – выборы без выбора в советское время. А чтобы действительно была конкуренция. И за это, я считаю, сейчас должны бороться все политические силы. Неважно, от оппозиции или не от оппозиции.



После этого, когда мы пройдем этап регистрации и увидим, кто действительно был допущен на выборы, кто смог добиться, кто не смог добиться, мы увидим этот список, – то нужно объединяться, конечно, вокруг самого сильного кандидата против "Единой России". Нужно выбирать одного человека в каждом избирательном округе, на которого нужно делать ставку. Потому что если распределять эти голоса, то, конечно, пройдет единоросс, потому что голоса будут расщеплены и распределены. Собственно, об этом и говорит стратегия "умного голосования".

Сейчас, пока не прошел этап регистрации, конечно, я буду бороться за регистрацию на выборах. Дальше – мы живем в непредсказуемое время, у нас каждую неделю власть изобретает какую-то очередную фигню, поэтому давайте не будем забегать вперед. На настоящий момент, на 4 мая, я имею право участвовать в выборах, несмотря на два уголовных дела, они небольшой тяжести. Мне есть 21 год, я гражданин Российской Федерации, я имею право участвовать в выборах, я за это право и право своих избирателей видеть себя в бюллетенях буду бороться всеми мирными и законными способами. А дальше мы посмотрим.