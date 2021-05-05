Премьер Израиля вновь не смог создать правительственную коалицию

Премьер-министр Израиля вновь не смог создать правительственную коалицию. В ночь на среду у лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху истёк срок мандата на формирование правительства. Премьер проинформировал об этом президента страны Реувена Ривлина и вернул ему мандат на формирование кабинета министров.
Президент может вернуть мандат Кнессету – парламенту Израиля. В этом случае Кнессет будет распущен и в стране должны будут пройти новые парламентские выборы, пятые за два года. Ривлин также может передать мандат новому кандидату на формирование правительства. На это отводится 28 дней.
Одним из кандидатов может стать Яир Лапид, глава партии "Еш Атид". Ранее Лапид был соратником Бени Ганца, лидера левоцентристского блока "Кахоль Лаван". Нетаньяху может рекомендовать президенту передать мандат правому политику и бывшему однопартийцу Нафтали Беннету. Перед последними выборами он организовал свою партию "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые").
- Политический кризис в Израиле длится два года. За это время в стране четыре раза проходили парламентские выборы. После выборов в апреле и сентябре 2019 года коалицию сформировать не удалось.
- После выборов в марте 2020 года была создана коалиция во главе с Биньямином Нетаньяху. Распалась она в декабре. Тогда партнёры по коалиции Нетаньяху и Ганц не смогли договориться о госбюджете на 2021 год. Нетаньяху отказался утверждать бюджет из-за пандемии коронавируса.
- Согласно договорённостям, Ганц должен был занять пост премьера осенью 2021 года. Критики Нетаньяху утверждают, что премьер не стал утверждать бюджет, так как хотел помешать своему сопернику возглавить правительство.
- Последние выборы в Кнессет прошли в марте 2021 года при рекордно низкой явке избирателей.
- В отношении Нетаньяху в Израиле ведётся судебное разбирательство по обвинениям в коррупции. Премьер все обвинения в свой адрес отвергает.
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