Премьер Израиля вновь не смог создать правительственную коалицию

Премьер-министр Израиля вновь не смог создать правительственную коалицию. В ночь на среду у лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху истёк срок мандата на формирование правительства. Премьер проинформировал об этом президента страны Реувена Ривлина и вернул ему мандат на формирование кабинета министров.

Президент может вернуть мандат Кнессету – парламенту Израиля. В этом случае Кнессет будет распущен и в стране должны будут пройти новые парламентские выборы, пятые за два года. Ривлин также может передать мандат новому кандидату на формирование правительства. На это отводится 28 дней.

Одним из кандидатов может стать Яир Лапид, глава партии "Еш Атид". Ранее Лапид был соратником Бени Ганца, лидера левоцентристского блока "Кахоль Лаван". Нетаньяху может рекомендовать президенту передать мандат правому политику и бывшему однопартийцу Нафтали Беннету. Перед последними выборами он организовал свою партию "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые").