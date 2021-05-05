Президент Киргизии утвердил новую Конституцию страны

Президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил новую Конституцию, которая расширяет его полномочия и меняет политическую систему в стране. Парламентская республика станет президентской. Садыр Жапаров утверждает, что для выхода из политического кризиса - стране нужен сильный лидер.

Референдум по новой Конституции прошёл в Киргизии 11 апреля. По данным Центризбиркома, поправки в Основной закон поддержали 80 процентов жителей страны. Однако явка составила всего 36 процентов.

Принятые поправки уменьшают роль парламента в пользу увеличения полномочий президента. Новая Конституция возлагает главную ответственность за государственное управление на президента, который будет определять внутреннюю и внешнюю политику, состав правительства, а также назначать полномочных представителей в областных администрациях. Число депутатов парламента будет сокращено со 120 до 90, а председателем правительства будет работать глава администрации президента.

Оппозиция в Киргизии и независимые юристы выступают против новой Конституции. Они опасаются, что реформа вернет страну к авторитаризму. Сейчас максимальный срок полномочий президента увеличился с 6 до 10 лет. Помимо этого, новая Конституция лишает парламент возможности сдерживать президента и усложняет процедуру импичмента. Теперь на отставку должны согласиться и чиновники, которых глава государства назначает лично.

Из текста основного закона также убрали слова, что он направлен на построение демократического государства, главная ценность которого - человек. Сейчас гражданам страны предлагают жить по традициям предков и в гармонии с природой. А властям фактически разрешили цензуру, если публикации в СМИ противоречат ценностям страны.