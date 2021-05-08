Настоящая боль. Мария Логвинова – о жалобах на коррупцию

Проект "Книга жалоб о коррупции", куда каждый желающий может подать обращение по поводу незаконных действий коррупционного характера и получить консультацию и поддержку, отметил своеобразный юбилей: получил сотое обращение. Сотня жалоб со всей России за более чем полгода – это много или мало? "Трансперенси Интернешнл – Россия" (включена Министерством юстиции в список "иностранных агентов", в организации с этим не согласны. – РС) запустила проект осенью 2020 года, в начале "второй волны" пандемии коронавируса, когда, казалось, существовали более серьезные и насущные проблемы. Но именно в ту пору усиливалось давление на тех, кто мог бы рассказать о нарушениях, например на врачей. Кроме того, распространение коррупции в такой сложный период, вероятно, вызвало ещё больше возмущения у граждан и подвигло их не бояться, а добиваться справедливости.

Статистика обращений, полученных "Книгой жалоб о коррупции", показала, что нам готовы писать представители разных социальных групп: бизнесмены, гражданские активисты, бывшие полицейские, пенсионеры, студенты. Вопросы, затрагиваемые в жалобах, тоже разные: от бытовой коррупции, связанной с вымогательством мелких взяток, до grand corruption – случаев, где в коррупционных схемах замешано руководство регионального уровня.

И “Трансперенси”, и другие экспертные организации неоднократно заявляли, что в России по сути отсутствует система защиты заявителей. Нормы, описанные в указе президента от 02.04.2013 для государственных служащих, непрозрачны и неэффективны: участие прокурора в заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов не обязательно; о самой практике комиссий публикуется мало информации, не предусмотрены недопущение преследования и трудовой дискриминации заявителя, условия защиты членов его семьи.

В органах государственной власти изначально существует проблема с рассмотрением обращений о коррупции

В 2017 году Международная правозащитная группа "Агора" (включена Министерством юстиции в список "иностранных агентов", в организации с этим не согласны. – РС) выпустила доклад "100 российских разоблачителей", в котором были проанализированы сто эпизодов публичных заявлений о преступлениях, в том числе коррупционной направленности, в период с 1995 года. В этом докладе были точно схвачены основные черты "традиции" разоблачений в России: как правило, с публичным заявлением о преступлении выступает один человек (чаще всего мужчина), для которого гласность и публичность выступают способом защиты от репрессивной реакции на его обращение. Часто такие заявители выступают против особенно закрытой системы (например, правоохранительной), и в отсутствии способов правовой защиты заявителей гласность и публичность для них становится способом самозащиты. Затем следует реакция государства, всегда репрессивная, и последствия – всегда негативные.

Порой возникает вопрос: а стоит ли оно того? Имеем ли мы – гражданское общество, общественные организации или юристы – моральное право поощрять разоблачения, не имея возможности гарантировать хотя бы минимальный успех борьбы граждан за попранные права, но самое главное, обеспечить безопасность для тех, кто хочет рассказать о преступлениях публично?

Тем не менее уже более ста человек обратились в "Книгу жалоб". Без каких-либо правовых гарантий со стороны государства – только на условиях конфиденциальности, которую обеспечивает "Трансперенси", – выразили готовность сообщить о правонарушениях, притеснениях и зачастую откровенном произволе со стороны органов власти и должностных лиц. Это говорит в первую очередь о том, как велика потребность в адресе, куда можно направить жалобу на коррупцию. О реальной боли и проблемах людей, которые не находят решения в рамках "официальных" механизмов.

Опыт наших заявителей и наша собственная практика показывают: в органах государственной власти изначально существует проблема с рассмотрением обращений о коррупции. Складывается впечатление: ведомства не готовы допустить, чтобы кто-то, кроме ФСБ, СК или прокуратуры, был заинтересован в борьбе с коррупцией. Как будто только государство терпит ущерб от "распилов", сговоров при госзакупках и отмывания денег!

Между тем мы просим заявителей оценивать ущерб, причиненный им коррупцией, о которой идет речь в жалобе. Общая сумма оценки по сотне обращений, полученных "Книгой жалоб", составила почти 35,5 миллиарда рублей, 28 миллиардов из которых – по одному кейсу grand corruption. Получается, чтобы возместить почти всем, кто обратился в "Книгу жалоб", причинённый коррупцией вред, хватило бы около 7,5 миллиарда – немного по сравнению с объемами денежных средств, исчезающих из бюджета из-за коррупции. Сюда входит и строительство нового жилья, и проведение работ по возмещению вреда экосистеме, а также моральный вред, причиненный бездействием органов власти.

Мы консультируем заявителей по правовым вопросам, проводим расследования, обращаемся с заявлениями в государственные органы. Но дальнейший успех "Книги жалоб" зависит не только от юристов и расследователей нашей команды, но и от всех, кто захочет нам написать. Даже при существующих ограничениях для НКО и СМИ-"иноагентов" у нас остаются ресурсы для борьбы за восстановление прав граждан: экспертиза, поддержка общества, наконец, способность к саморазвитию и обучению, а также умение признавать свои ошибки и недочеты, чего, по-видимому, недостает номенклатурным борцам с коррупцией. И самое главное – готовность видеть и слышать тех, кто пострадал от несправедливости, но не сломлен и не боится бороться за свои права.



Мария Логвинова – юридический эксперт некоммерческой организации "Трансперенси Интернешнл – Россия"

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