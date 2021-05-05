Пентагон инициировал новое расследование инцидентов с НЛО

Минобороны США решило проверить, насколько серьезно американские власти подошли к проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), которые предположительно вторгались в американское воздушное пространство и закрытые зоны. Об этом говорится в заявлении генерального инспектора ведомства, сообщает Politico.
Анализ проводится в преддверии другого доклада об НЛО. Спецслужбы готовят его для Конгресса по запросу законодателей. Они намерены выяснить, не пытается ли разведка скрыть от них информацию о неопознанных явлениях.
В прошлом году Пентагон начал расследование инцидентов с НЛО, которые в последние месяцы и годы все чаще фиксируются в местах присутствия американских военных объектов. Специалисты выясняют, не связаны ли соответствующие события с активностью враждебных государств.
Согласно одной из версий, парящие в небе предметы – шары, пирамиды и прочие – могут оказаться особыми дронами, которые выполняют функции как разведки, так и "приманки" для средств противовоздушной обороны. Теоретически подобные механизмы могут заставить высокотехнологичные инструменты ПВО США раскрыть свои секретные характеристики и уязвимые места.
По данным журнала The Drive, один из таких инцидентов произошел в июле 2019 года недалеко от побережья Калифорнии. Согласно публикации, тогда в течение нескольких дней группу американских эсминцев преследовали неизвестные летающие аппараты. Американские военные до сих пор не опубликовали об этом никаких подробностей.
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