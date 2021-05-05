Критиковавший Алиева азербайджанский активист найден мертвым 

Азербайджанский активист Байрам Мамедов найден мертвым в Стамбуле. Он погиб при невыясненных обстоятельствах. По сообщениям друзей, несколько дней назад его тело было обнаружено в море. Турецкая полиция расследует дело и рассматривает разные версии.

Мамедов стал известен после того, как 24 мая 2016 года – в день рождения президента Ильхама Алиева – вместе с Гияседдином Ибрагимовым разрисовал памятник покойному экс-президенту Гейдару Алиеву, отцу нынешнего главы государства. Активисты написали на монументе "Долой систему!" на английском и "Поздравляем с Днем Раба!" на азербайджанском, после чего выложили соответствующие фотографии в социальной сети. Через несколько часов их задержали по обвинению в хранении наркотиков и позже приговорили к 10 годам лишения свободы.

Оба отвергли обвинения. Мамедов заявил, что его вынудили признаться в совершении преступления под пытками. Европейский суд по правам человека в 2020 году обязал азербайджанские власти выплатить компенсацию Ибрагимову и Мамедову за то, что они подверглись необоснованному уголовному преследованию и "жестокому обращению с целью получить признательные показания".

Amnesty International признала активистов узниками совести, назвав уголовное дело против них политически мотивированной фабрикацией.