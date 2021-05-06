Гречка без грибов. Соцсети о новых запретах правительства

Правительство временно запретило вывоз из России гречневой крупы. Как пишет "Российская газета", это сделано, чтобы "удержать необходимый объем внутри страны и стабилизировать цены на крупу".

Леля Шергова:

"Правительство России запретило летом вывозить из страны гречку." Но хоть одуванчики на даче рвать можно.

Екатерина Кадиева:

Я считаю, это правильно. И вместе со всем советским народом горячо приветствую и одобряю эту меру.

Во-первых, как говорил ещё Жванецкий, гречка - это стратегический продукт.

А во-вторых - надо же в чём-то хранить скрепы. А то вдруг протухнут.

Ржунимагу.

Николай Подосокорский:

Прежде в России случались соляной, хлебный и медный бунты, а на этот раз мог бы произойти бунт гречневый. Отто фон Бисмарк еще в 19 веке говорил о доступной гречке как об основе российской стабильности.

Алексей Цветков:

Гречку, потому что с чего-то надо было начать. А следующий пункт? Выберите вариант.

1. Лыко

2. Пеньку

3. Деготь

4. Огуречный рассол

5. Рабов

Михаил Ходорковский:

За последние 10 лет из России нелегально вывели $135,5 млрд, но 20 млн россиян в нищете исключительно из-за бесконтрольного экспорта гречки.

Итак, россияне могут не беспокоиться за гречку, но при этом рискуют остаться без грибов. По крайней мере, об этом пишет "Росбалт":

В РФ начали действовать два приказа Минприроды — о правилах сбора березового сока, ягод и грибов.

Теперь для сбора березового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса. Собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на продажу. В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.

Вводится также требование к размерам грибов. Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см.

Любовь Соболь:

Расслабились? Зря.

Правительство России ужесточило правила сбора грибов и березового сока.

Вводится требование к размерам грибов (!)

Геннадий Гудков:

Ну, что, допрыгались, господа ватники, путинисты и терпилы? Теперь за березовый сок и грибы в лесу вы и сесть легко можете! Страна советов стала страной запретов и посадок! Радуйтесь, что еще не расстреливают...