Помощь для борьбы с COVID-19 застряла в аэропортах Индии

Отправленная в Индию гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусным кризисом не доходит до населения. Об этом сообщает CNN. В качестве главной проблемы телеканал называет "логистический кошмар" в стране.

По данным журналистов, местные власти оказались не способны оперативно организовать прием и распределение грузов, доставленных из-за рубежа. Большая часть контейнеров с жизненно необходимыми медикаментами и оборудованием продолжает простаивать в аэропорту.

Наиболее остро стоит вопрос с кислородом для зараженных. Центральные власти рапортуют о прогрессе, однако врачи и пациенты на местах обрисовывают совершенно иную картину: нехватка кислорода все чаще становится главной причиной коронавирусных смертей. В Нью-Дели ситуация до такой степени критична, что Верховный суд страны потребовал от государственного руководства немедленно обеспечить пациентов кислородными баллонами.

Ожидается, что при текущих темпах распространения болезни к середине июня Индия может выйти на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом: общее количество случаев COVID-19 может достичь к тому времени 50 миллионов. В последние дни ежесуточный прирост больных составляет почти 400 тысяч. Всего жертвами пандемии в Индии стали порядка 230 тысяч жителей. Эти показатели стремительно растут.

Индийское правительство во главе с премьером Нарендрой Моди по-прежнему воздерживается от введения национального локдауна, но многие штаты принимают собственные ограничительные меры в попытке сдержать распространение коронавируса. На этом фоне правящая партия теряет позиции на местных выборах: она уже проиграла в ключевом штате Западная Бенгалия. Моди критикуют за то, что он сосредоточен сейчас на голосовании больше, чем на ситуации с эпидемией.